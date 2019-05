Localități arădene sufocate de gunoaie Localnicii din 24 localitati de pe Valea Muresului si zona Chisineu-Cris reclama ca de aproximativ trei saptamani nu li s-au mai ridicat gunoaiele menajere, astfel ca atat la containerele publice cat si pe strazi s-au acumulat cantitati mari de deseuri.



Cu privire la aceasta situatie, reprezentantii Consiliului Judetean, prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara - Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor (ADI - SIGD), au declarat ca au aparut neintelegeri financiare intre doua firme responsabile cu zonele afectate.



