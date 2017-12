Liviu Dragnea: "Iohannis, beneficiarul statului paralel" Liviu Dragnea, președintele PSD și șeful Camerei Deputaților, a acordat un interviu exclusiv petru Antena 3, în care a vorbit despre partidul pe care îl conduce, despre statul paralel și multe alte subiecte. La începutul interviului, Dragnea a marturisit ca se considera un om credincios și ca îi place sa ajute. "Sunt un om credincios. Cred ca un credincios își construiește acțiunile, abordarea și în funcție de asta. Nu cred ca poți face o analiza daca faci asta daca ești credincios. Ma consider un om de buna credința. Eu cred ca opt… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

- Liviu Dragnea a fost invitat la Antena 3 și a explicat ca, deși partidul sau a câștigat alegerile, acest lucru nu înseamna ca deține și puterea. „Sa definim puțin puterea, pentru ca este totuși singurul caz din lume, care în urma unui vot se câștiga alegerile…

- Saptezeci de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in municipiul Bucuresti si in judetul Ialomita. Numarul imbolnavirilor de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.268.Citește și: Liviu Dragnea anunța REFERENDUM: 'Da, cat…

- Document bomba, despre zeci de demnitari care ar fi fost interceptați de procurorii DNA in baza mai multor mandate, care au fost emise de Curtea Suprema. Printre aceștia se numara și șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care a reacționat virulent, spunand ca nu a fost informat de aceste interceptari.…

- Lucian Avramescu ”Va cacati pe centenar!” E un anunt-concluzie. Cine-l face? Cineva, explicit. Altii, inalti, intregesc spusa cu dibacii și acolade. Citesc scarboase anunturi care-mi cutremura sufletul. De la puterea executiva, de la partidele puterii și opozitiei, de la piticul academic Tudorel, ministru…

- "Domnule premier, domnule președinte de țara, domnilor care conduceți Romania, este un mega subiect! Nu de presa, este un mega subiect de viața", a zis Dana Grecu. Jurnalista s-a referit la problema drogurilor și dependența tinerilor. Astfel, Dana Grecu spera ca oamenii care ne conduc sa se aplece…

- In mesajul transmis cu ocaziei Zilei Constitutiei, presedintele Klaus Iohannis solicita respectarea statului de drept impus de legea fundamentala, independenta Justitiei si continuarea luptei impotriva coruptiei. "In orice democratie, Constitutia este expresia cea mai inalta a valorilor unei…

- Senatorul PMP, Cristian Lungu, se arata ingrijorat de situația actuala prin care trece Romania – criza naționala de forța de munca. “Este un fenomen. Suntem tot mai puțini, și tot mai puțin pregatiți, iar fenomenul se acutizeaza an de an. Romania este o țara tot mai depopulata: ne pleaca tinerii,…

- Deputatul Eugen Tomac, președinte executiv al PMP, a transmis marți un mesaj la moartea Regelui Mihai in care afirma ca s-a stins o personalitate care a avut o viața "plina de incercari", adaugand ca fostul suveran al Romaniei a fost "șeful statului roman - așa cum l-au faurit inaintașii…

- Intrebat daca ar fi necesar un miting PSD impotriva statului paralel, Mihai Chirica a declarat pentru RFI: „Raspunsul este evident nu, pentru ca nu avem inca o definitie a statului paralel. Ma consider totusi un om care a mai citit cateva carti de-a lungul carierei mele si vietii mele si n-am gasit…

- Presedintele ALDE a explicat luni seara, la Antena 3, de ce a refuzat sa participe la manifestarile organizate de Administratia Prezidentiala cu prilejul Zilei Nationale a României. „Atâta vreme cât presedintele se va face ca nu vede abuzurile care se petrec în…

- Mitinguri impotriva “statului paralel si ilegitim” vor fi organizate de PSD in Bucuresti si orasele mari din tara, a anuntat secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. Acesta a precizat ca mesajul va fi “aceasta este majoritatea” si ca decizia a fost luata la presiunea romanilor. “Ne-am intalnit…

- PSD va organiza mitinguri impotriva statului paralel si ilegitim in Bucuresti si in orasele mari, mesajul fiind ”aceasta este majoritatea”, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, declarand ca decizia a fost luata la presiunea romanilor. ”Ne-am intalnit pentru ca presedintii…

- In urma discutiilor din ultima vreme pe marginea conceptului si a ceea ce reprezinta "statul paralel" in Romania, luni, 27 noiembrie, a fost lansat un site dedicat acestui subiect - vedeti AICI. Pe Facebook sunt ai multe conturi si pagini cu denumirea "statul paralel", cea mai recenta pagina fiind una…

- "In Romania nu a existat si nu exista un stat paralel" Presedintele Klaus Iohannis se declara îngrijorat de legile justitiei si de ceea ce numeste "un dialog al surzilor" între cei care promoveaza schimbarile legislatiei specifice si sistemul judiciar. Seful statului…

- „Nu m-am uitat expres, dar a fost atat de evident in toata media incat nu a putut fi evitat. Și eu cred clar ca trebuie sa demisioneze, trebuia nici sa nu ajunga acolo, insa cred ca acest tip de circ cu victimizari nu face deloc bine democrației romanești”, a declarat președintele, intrebat despre ceea…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit pentru prima data despre rezoluția PSD și așa-numitul stat paralel cu care se lupta cei din PSD. Șeful statului a precizat ca acest concept este “o gluma proasta” și a adaugat ca din cauza celor care au probleme penale s-a ajuns la astfel de discuții in spațiul public.…

- Zeci de susținatori s-au adunat in fața sediului DNA, unde a sosit șeful PSD. Printre aceștia secretarul general al PSD, deputatul Marian Neacșu, care a declarat ca „o suma de colegi” a lui Liviu Dragnea „au simțit nevoia sa vina aici”. Totodata, in fața instituției s-au adunat și protestatari,…

- ”Noua ne-a spus joi la Caras domnul Badalau, presedinte executiv PSD, vicepresedinte al Senatului, ca membrii din Comisia de Aparare de la Senat au fost invitai exact in aceeasi zi si perioada sa viziteze un poligon de tir. In general nu prea cred in concidente, tocmai in ziua aia, la ora aia, drept…

- Europarlamentarul Catalin Ivan, membru PSD, a scris recent pe pagina sa de socializare ca "Liviu Dragnea este exponentul" statului paralel, iar membrii partidului ar putea fi nevoiti sa lupte impotriva liderului. "Am vazut rezolutia partidului din care fac parte si, ca orice membru de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, luni, ca nu a primit inca nicio invitatie din partea Administratiei Prezidentiale pentru a participa la parada si receptia organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie, iar in cazul in care va primi nu ii va da curs. „Nu am primit o invitatie…

- Europarlamentar PSD, atac la adresa lui Dragnea: Este exponentul cel mai notoriu al statului paralel PSD este deturnat cu buna stiinta de la scopul sau real, sustine europarlamentarul PSD Catalin Ivan, acesta fiind cel de-al doilea ales de la Bruxelles care se revolta impotriva lui Liviu Dragnea…

- Liviu Dragnea si cel din jurul lui sunt tot mai rupti de realitate, PSD fiind deturnat de la scopul sau real, spune europarlamentarul PSD Catalin Ivan, care crede in existenta unui stat paralel, dar spune ca el este format chiar din Liviu Dragnea, un om "putred de bogat" si care nu isi poate justifica…

- Rezoluția a fost votata cu unanimitate de voturi. In preambulul rezoluției, social-democrații arata ca Executivul și-a indeplinit toate angajamentele luate in campanie și se face trimitere la raportul cu cele 100 de realizari . Totodata, in textul aprobat este invocata existența „statului paralel și…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD s-a incheiat astazi cu adoptarea in unanimitate a unei rezolutii in care PSD acuza statul paralel ca foloseste institutii si fonduri publice pentru a prelua puterea. Totodata, liderii social democrati arata cu degetul spre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Comitetul Executiv al PSD a adoptat o rezoluție, in unanimitate, prin care arata ca exista un Stat paralel in Romania. Din rezoluția PSD rezulta ca președintele Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi sunt principalii exponenți.S-a prezentat o analiza a stadiului implementaarii programului…

- „Nu comentez spusele altora. Raman la opinia mea ca o creștere bazata preponderent pe consum nu este una sustenabila, o spun toți specialiștii. Asta nu inseamna ca trebuie sa reducem consumul, dar trebuie sa avem grija și de cealalta latura a investițiilor publice, a masurilor destinate incurajarii…

- Președintele Consiliului de Onoare al distincțiilor acordate de statul roman, Costin Georgescu, a explicat, miercuri seara, la Antena 3, de ce membrii Consiliului au decis sa-i propuna președintelui Klaus Iohannis sa ii retraga președintelui UDMR, Kelemen Hunor, ordinului național „Steaua Romaniei”,…

- "Serviciul de Protectie si Paza isi desfasoara activitatea conform legii. Ca intotdeauna Serviciul de Protectie si Paza iti mentine neutralitatea in ceea ce priveste factorii politici si nu comentam afirmatiile facute in spatiul public la adresa SPP", se arata intr-un raspuns al Serviciului de Protectie…

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara pe seful SPP Lucian Pahontu ca incearca sa faca racolari in PSD, numindu-l pe acesta “postasul de serviciu” de la Cotroceni. Dragnea a refuzat sa faca alte precizari, spunand ca pot oferi informatii cei pe care seful SPP i-a abordat. Dragnea a inceput…

- Dragnea a spus la Romania TV ca PSD nu are puterea, ci guvernarea. ”Este foarte importanta precizarea aceasta. (...)Puterea este de ani de zile, cel mai serios din 2005, la seful statului din Romania, putere oculta folosita in mod ocult, ilegal si neconstitutional", a apreciat Liviu Dragnea.…

- "Pentru programul de guvernare nu aș ieși. Nici pentru binele personal al lui Liviu Dragnea nu aș ieși. Impotriva Laurei Codruța Kovesi aș ieși. Impotriva statului paralel aș ieși. Impotriva ideii sau a realitații ca Romania este o colonie de mamaliga aș ieși. Impotriva lui #REZIST și a minciunilor…

- Liviu Dragnea a denunțat. in direct la Romania TV, "un sistem de putere paralel, ilegitim care funcționeaza in Romania de ani de zile. "In ultimele luni de zile au inceput sa apara enorm de multe informații, marturii, chiar și documente și un sistem care face ceea ce știe sa faca cel mai bine,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus luni seara, dupa acuzațiile care i se aduc în noul dosar, ca lupta este una grea, iar miza sa ar fi demisia. ”Nici nu era nevoie sa comande președintele Iohannis, el e cel mai informat om din România. La mine trebuie sa fie moarte,…

- PSD e un butoi de publbere, dupa ce DNA l-a pus sub urmarire penala pe Liviu Dragnea! Unul dintre cei mai importanți lideri ai partidului, Codrin Ștefanescu, face cateva declarații explozive la adresa colegilor sai. In plus, el trimite un avertisment și premierului Mihai Tudose.”Sunt vreo…

- Ancheta care il vizeaza pe președintele Partidului Social Democrat (PSD) din Romania, Liviu Dragnea, este un "exemplu perfect al cooperarii pozitive dintre OLAF și autoritațile naționale", a transmis luni directorul general al Oficiului European de Lupta Antifrauda, Nicholas Ilett, dupa…

- "Cand cineva mi-a spus ca liderii Statului paralel au tradat Romania, mi-a venit greu sa cred! Nu puteam concepe ca, George Maior, Florian Coldea si echipa lor, s-au pus in slujba unei puteri straine, ca au promovat si protejat interesele acesteia impotriva intereselor noastre nationale. Nici acum…

- Liderul PSD scapa de dosarul ”Fortaleza”. Investigațiile din Brazilia s-au oprit, potrivit Antena 3, care citeaza surse oficiale. Avocata Maria Vasii a declarat, la Antena 3, in emisiunea ”Ediție Speciala”: ”Nu a fost deschis un caz oficial in Brazilia. De ce? Spre deosebire de procedura…

- "Nu. Domnul Calin Popescu-Tariceanu, si pot sa vorbesc de o perioada de cativa ani de zile de cand am lucrat foarte mult impreuna, este un om foarte echilibrat, un om asezat, un politician pe care il respect foarte mult, cu niste principii foarte sanatoase", a spus Dragnea, la Palatul Parlamentului,…

- Președintele PSD a fost ironic la adresa președintelui. "Da, foarte bine ca a readus in discuție referendumul pe temele justiției. Ii doresc succes. Pana la urma, daca ne mai da inca voie sa legiferam in Parlament, o vom face. Cand ne va interzice legiferarea in Parlament o sa ne predam,"…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei, i-a raspuns, joi, presedintelui Klaus Iohannis, spunand despre seful statului ca este “produsul fortelor subterane”. Iohannis a declarat despre Tariceanu ca in ultima perioada, declaratiile sale despre “statul paralel” au devenit tot mai ciudate,…

- "Ati afirmat azi ca in Romania nu exista nici forte oculte, nici forte subterane si nici stat paralel. Ba exista, domnule presedinte, iar dumneavoastra sunteti produsul acestor forte, avand rolul de a executa intocmai si la timp planurile oculte ale ”statului paralel”. Doar nu va inchipuiti ca ati…

- Premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au declarat joi la Hunedoara ca incearca sa afle "ce se afla in spatele actiunii sindicatelor" care resping trecere contributiilor de la angajator la angajat. Dragnea a mai spus ca "nici un om de afaceri normal la cap nu va scadea salariul net…

- Liviu Dragnea a declarat, în exclusivitate la Punctul de întâlnire, de la Antena 3, ca nu a dorit înlocuirea din functie a premierului Mihai Tudose, în ciuda tensiunilor aparute între ei, înaintea CEx-ului PSD de acum doua saptamâni. Președintele…

- "In momentul in care spune ca DNA este o instituție care funcționeaza foarte bine, ca procurorul șef al DNA este o persoana care face o treaba extraordinara, ii da imbolduri publice sa continue pe același drum, in loc sa recunoasca problema. (...) Ar trebui sa spuna ca avem o problema, ca s-au intamplat…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a incercat sa linisteasca milioanele de pensionari din Romania, in cadrul emisiunii „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, dupa anunțul socant facut de presedintele PSD, Liviu Dragnea, potrivit caruia legea pensiilor nu se mai

- Schimbari masive la legea pensiilor. Romania TV anunta ca Guvernul pregateste doua noi legi pentru pensionari. Asta, dupa ce Liviu Dragnea a anunțat ca legea pensiilor nu este gata și nu poate fi luata in calcul pentru bugetul pe 2018, astfel ca ea nu va intra in vigoare anul ce vine. Sursa citata spune…

- Purtatorul de cuvant al presedintelui, Madalina Dobrovolschi, a confirmat ca seful statului a avut o intalnire cu Mihai Tudose, azi, la Cotroceni, in contextul in care premierul a anuntat aseara ca va remania ministrii cu probleme penale. Dupa intalnirea cu seful statului, Tudose a plecat la sediul…

