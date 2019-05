"Am vazut dupa declaratia mea foarte multe comentarii. Sunt proaste. Nu am spus nimic altceva decat ca vom prezenta punctul nostru de vedere. Ce va pot spune, in continuare sustin ca alianta PSD-ALDE sa aiba candidat comun si cred ca vom ajunge la acest rezultat", a spus Liviu Dragnea.

despre anuntul lui Dragnea: Eu nu am inteles ca va candida, am facut un plan sa mergem pe ocomuna

Afirmatia lui Liviu Dragnea vine dupa ce presedintele PSD a declarat marti, pentru Adevarul.ro, ca va anunta duminica seara, dupa inchiderea urnelor, daca va candida sau nu la presedintie.