Stiri pe aceeasi tema

- Echipa lui Klopp castiga primul trofeu al sezonului, la doar cateva luni dupa triumful din finala Ligii Campionilor, intr-un meci decis la loviturile de departajare (5-4) impotriva castigatoarei Ligii Europa, Chelsea, dupa ce scorul la capatul celor 90 de minute a fost 1-1, iar dupa reprizele de prelungire,…

- Echipa lui Klopp castiga primul trofeu al sezonului, la doar cateva luni dupa triumful din finala Ligii Campionilor, intr-un meci decis la loviturile de departajare (5-4) impotriva castigatoarei Ligii Europa, Chelsea, dupa ce scorul la capatul celor 90 de minute a fost 1-1, iar dupa reprizele de prelungire,…

- Liverpool este noua deținatoare a Supercupei Europei, dupa ce a invins-o pe rivala Chelsea Londra, scor 5-4 la loviturile de departajare (1-1 dupa 90 de minute, 2-2 dupa prelungiri), in urma unui meci intens, cu multe ocazii de poarta. Adrian a aparat al cincilea penalty, cel executat de Abraham, și…

- Campioana Europei, Liverpool, si Chelsea, detinatoarea Ligii Europa, joaca, astazi, la Istanbul, pentru castigarea Supercupei Europei potrivit news.ro.Meciul va avea loc pe arena Besiktas Park, incepand cu ora 22.00. Liverpool joaca pentru a sasea oara in Supercupa Europei si lupta…

- Liverpool a anuntat, marti, ca se va desparti in aceasta vara de atacantul Daniel Sturridge (29 de ani) si de fundasul Alberto Moreno (26 de ani). Anuntul vine la trei zile dupa castigarea Ligii Campionilor de catre englezi, anunța MEDIAFAX.Celor doi le expirau contractele la finalul acestui…

- Liverpool este noua regina a Europei dupa ce a invins-o pe Tottenham si au castigat pentru a sasea oara trofeul UEFA Champions League. Conform poliției britanice, peste 75.000 de fani ai ''cormoranilor'' au sarbatorit victoria pe strazile din Liverpool.

- Liverpool este noua regina a Europei, dupa ce s-a impus cu 2-10 in finala Ligii Campionilor! Salah și Origi au marcat golurile victoriei cu Tottenham.Salah a deschis scorul, in minutul 2, dintr-un penalti acordat pentru un hent comis de Sissoko. Reusita lui Salah ocupa locul doi in…

- Prima necunoscuta a sezonului european se va afla in aceasta seara. La Baku, pe Stadionul Olimpic, are loc finala Ligii Europa, in care se intalnesc, la fel ca si in cea a Ligii Campionilor, doua echipe engleze. De fapt, chiar doua echipe londoneze, Arsenal si Chelsea, intr-o partida care va incepe…