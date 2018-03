Stiri pe aceeasi tema

- La Mioveni se va juca meciul din Turneul de Elita de calificare la Europeanul din 2018 dintre Ucraina si Serbia. Aceasta decizie a fost luata tocmai pentru a proteja calitatea gazonului de la Ploiesti in vederea meciului dintre Romania si Suedia. Oficialitatile din Mioveni s-au grabit sa trimita…

- Romania U19 a avut parte de o susținere modesta la Ploiești, in meciul caștigat senzațional cu selecționata similara a Serbiei, scor 4-0. A fost primul meci din grupa de la Turul de Elita. Deși au fost doar 150 de oameni in tribune, vremea nefiind deloc prietenoasa, unul dintre fani a venit cu un banner-manifest,…

- Orele de start ale primelor meciuri din Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19, programate miercuri la Ploiesti, au fost modificate, din cauza timpului nefavorabil, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau. Astfel, meciul Romania…

- Cine este noul maseur al naționalei de fotbal a Romaniei. E poreclit ”Burta”! Maseurul originar din Boldesti, Prahova, Razvan Negoita a revenit in fotbalul romanesc! El e deja in cantonamentul nationalei Romaniei, alaturi de staff-ul condus de selecționerul Cosmin Contra. Plecat de ani buni in Arabia…

- Naționala de fotbal a Romaniei se muta la Ploiești. Selectionerul Cosmin Contra a decis ca antrenamentul tricolorilor de marți sa se desfasoare pe arena Ilie Oana, din cauza conditiilor meteorologice. Ninsoarea abundenta din Bucuresti i-a dat peste cap planurile antrenorului, iar cei 26 de jucatori…

- Petrom va incasa 161 de milioane de lei, adica circa 35 de milioane de euro in baza uneia dintre cele mai mari polițe de asigurare de pe piața locala. Compania petroliera este astfel despagubita pentru pierderile inregistrate in 2016 și 2017, in urma a doua avarii care au provocat intreruperea activitații…

- Zeci de salariati ai companiei Grup Feroviar Roman (GFR), opreator privat de transport feroviar, au refuzat sa munceasca, luni dimineata, si s-au adunat la portile unor rafinarii din Ploiesti pe platformele carora lucreaza, ei protestand fata de salariile mici pe care primesc.Citeste si: Val…

- Petre Apostol Sectia de gimnastica ritmica de la CSM Ploiesti s-a impartit, in acest final de saptamana, intre doua competitii internationale. Cele mai mari ca varsta dintre elevele antrenoarelor Simona Puiu si Liliana Baescu, junioarele Denisa Stoian (nascuta in 2003) si Miruna Ciocirlan (nascuta in…

- Trenul numarul 1741 operat de CFR calatori care a plecat de la Bucuresti vineri, 16 martie la ora 18:45 si trebuia sa ajunga la Satu Mare la ora 10.10 a intampinat probleme la prima oprire, calatorii asteptand sa fie inlocuita locomotiva aproape 2 ore. Locomotiva a fost inlocuita, iar peste…

- O delegatie a administratiei publice locale din Ploiesti a programat o vizita de documentare in Oradea, municipiul clasat pe primul loc al celor mai eficiente administratii din Romania de catre UrbanizeHub. Vizita de lucru in Bihor vine la dorinta primarului municipiului Ploiesti, Adrian Dobre, care…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu acordat Evenimentului Zilei, ca procurorul Mircea Negulescu, de la DNA Ploiesti, ii pregatise o celula cu conditii mizere, cu batausi, el adaugand ca a ales sa plece din tara pentru ca nu a putut convinge pe nimeni in Bucuresti despre intentiile…

- Primarul Gabriela Firea a gasit o soluție pentru a descongestiona traficul din Capitala: tramvaie suspendate. Edilul a declarat marți, 13 martie, ca municipalitatea a inceput pregatirile pentru o linie monorail. “Am inceput pregatirile tehnice pentru o linie de monorail, tramvai suspendat. Sunt 80 de…

- Ion Cristoiu a vorbit, marți seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, despre interviul pe care i l-a luat lui Sebastian Ghița, la Belgrad. Fostul deputat PSD i-a spus ca se intalnea de doua ori pe saptamana cu Laura Codruța Kovesi, pe cand aceasta era procuror general…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca declaratiile de unire dintre Romania si Republica Moldova, adoptate de mai multe localitati din cele doua tari sunt „expresia unei dorinte”, dar nu au valoare juridica. „Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca autoritatile din Romania vor ramane ”pe aceleasi coordonate” in ceea ce priveste modificarile la legislatia in domeniul justitiei, afirmand ca Parlamentul este ”suveran ca institutie legiuitoare”. ”Cine are urechi de…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat sambata, la Ploiesti, ca autoritatile din Romania vor ramane "pe aceleasi coordonate" in ceea ce priveste modificarile la legislatia in domeniul justitiei, afirmand ca Parlamentul este "suveran ca institutie legiuitoare". "Cine are urechi de auzit…

- Sediul unitatii „de elita” a DNA a ajuns sub lupa Inspectiei Judiciare. Inspectorii se afla la sediul DNA Ploiesti inca de azi dimineata, de la ora 7, unde verifica mai multe documente, potrivit Romania TV.Citeste si: Incendiu VIOLENT, in Capitala: Mobilizare MASIVA a pompierilor, dupa ce…

- Competitia dintre proprietarii de malluri se ascute la Ploiesti, Pitesti si Iasi. Compania Prime Kapital (PK), fondata de oamenii de afaceri sud-africani Martin Slabbert si Victor Smeionov, are planuri pentru constructia de noi malluri in Romania. Targoviste va avea primul centru comercial modern,…

- 41 de ani de la seismul care a ucis 39 de prahoveni V. Stoica Ce am invațat dupa producerea cutremurului din 4 martie 1977? Aceasta a fost o intrebare care a aparut, ieri, pe rețelele de socializare, la 41 de ani de la producerea ultimului mare seism care a avut loc in Romania și care, in Prahova, a…

- "Am urmarit cu atenție prezentarea bilanțului pe care procurorul șef al DNA l-a intocmit. Acesta a aratat, inca o data, ca cei care conduc DNA vor face tot posibilul pentru a acoperi abuzurile comise. Kovesi, alaturi de ceilalți procurori DNA, au bagat sub preș toate anomaliile legate de activitatea…

- Brașovul ar putea gazdui la vara o expoziție a producatorilor din Republica Moldova, sub titulatura „Fabricat in Moldova“. O delegație a Camerei de Comerț a Republicii Moldova, condusa de președintele Sergiu Harea, impreuna cu președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov, Silviu Costea, a avut…

- Oamenii strazii au refuzat sa mearga in adaposturile puse la dispoziție de primarie. Deși temperaturile au coborat cu mult sub o grade, aceștia au preferat sa ramana in continuare pe strazi, in plin ger, in ciuda eforturilor depuse de jandarmi. La Braila, pe un ger cumplt de minus 13 grade, polițistii…

- Asa cum era de asteptat, propunerea de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, procuror sef al DNA, a declansat o serie de proteste. Se aduna semnaturi de sustinere si se pregatesc actiuni de proteste in toata tara. Nemultumirile fata de legea salarizarii au trecut in plan secund. Daca PSD are…

- F. T. In seara zilei de miercuri, in jurul orei 18,30, polițiști din cadrul Secției nr. 1 Poliție, in timp ce acționau pe strada Apelor din municipiu, au observat doua femei, care aveau un comportament suspect, una dintre acestea avand asupra sa doua bagaje voluminoase, pe care le-a inmanat, in fuga,…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Nu revocarea era pusa sub semnul intrebarii, ci aprobarea de catre…

- DNA Ploiești a pornit, in toamna lui 2016, un dosar impotriva lui Victor Ponta. Dosarul a primit numele dosarul Blair, pentru ca acuzațiile erau ca Ponta ar fi primit bani de la Sebastian Ghița pentru a-i da lui Blair, cel care a venit in Romania și s-a intalnit cu fostul președinte al PSD.Miercuri…

- Vorbind despre o posibila decizie cu privire la scandalul iscat de inregistrarile de la DNA Ploiești, Codrin Ștefanescu, secretarul general-adjunct al PSD, s-a aratat nemulțumit de comportamentul autoritaților din Romania pana in acest moment. Politicianul l-a criticat acid și pe Tudorel Toader, ministrul…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, duminica seara, ca stia ca se falsifica probe la DNA Ploiesti, insa nu putea demonstra public, prima data afland in momentul in care a fost anchetat cumnatul sau de catre procurorul Mircea Negulescu, iar apoi, in mod direct, in dosarul Tony Blair. …

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a declarat, intr-o intervenție la Antena3 ca va merge la Cotroceni, pentru a protesta impotriva procurorului Portocala. De fapt, deputatul a anunțat, urmare dezvaluirilor din justiție aparute in ultima perioada ca azi, la ora 15.00, va consuma portocale pe dealul Cotroceni.…

- INTERVIU EXCLUSIV / Povestea lui Filipe Oliveira, de la Sepsi Sf. Gheorghe. Mare talent, azi globetrotter: A jucat cu Ronaldo la naționala Portugaliei, a fost la Chelsea in epoca Mutu, il iubește pe Zola. Știe cinci limbi straine și ii place gulașul. Dupa doar doua jocuri pentru covasneni, cei care…

- Primaria comunei Brazi a anunțat, vineri, pe Facebook, ca locuitorii comunei vor beneficia de stații de autobuz unicat in Romania. Edilul spune ca pentru realizarea noilor stații s-a inspirat de pe internet, iar proiectul se ridica la aproximativ 100.000 de euro. Astfel de stații de autobuz precum cea…

- Elena Udrea a publicat vineri seara un mesaj dur pe pagina ei de facebook. Dupa apariția in presa a informației ca e in America Centrala, Udrea a reacționat virulent. Ea spune ca se afla in vacanța și ca va reveni in Romania cand iși termina treaba. Mesajul Elenei Udrea vine in plin scandal in justiția…

- Dragnea, despre demiterea Codruței Kovesi: Tudorel Toader este unul din cei mai indreptatiti si informati oameni din Romania in acest moment pentru a lua o decizie argumentata, a spus miercuri președintele PSD, la sediul partidului. Dragnea nu a dorit sa comenteze daca el considera ca șefa DNA mai trebuie…

- Noua sala polivalenta a Oradiei va avea 5.000 de locuri, iar constructorul desemnat de Compania Naționala de Investiții este SC Construcții Erbașu SA. Noua sala se va ridica pe locul actualei Pieței Obor/Ocska. Dupa o perioada de proiectare de trei luni, ce curge incepand cu aceasta…

- "Am fost pus sa fac declaratii in fals si pe aceasta am ajuns suspect, inculpat si trimis in judecata. Negulescu m-a chemat in 2014 si m-a pus sa dau o declaratie de care habar nu aveam. Au fost tot felul de amenintari. E usor sa te vizeze cineva cand esti arestat. Cand nu stiai ce sa spui, iti dadeau…

- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Producatorul francez investeste 4,8 milioane de euro in redeschiderea fabricii de vata minerala Isover din Ploiesti, reluarea productiei fiind programata pentru trimestrul al treilea din 2018. Stocul de locuinte din Romania construite inainte de 1989 este unul dintre factorii care ar putea…

- Șefa DNA refuza sa spuna daca a fost acasa la Ghita Laura Codruta Kovesi isi rezerva dreptul de a nu mai da replici afirmatiilor lui Sebastian Ghita, procurorul sef DNA prezentandu-si deja punctul de vedere in mai multe interviuri pe subiect date in 2017, arata DNA. "Doamna procuror sef Laura…

- Scandalul nu e doar la Ploiesti, ci la nivel national, spune Cozmin Gusa despre ”razboiul” momentului din DNA. Consultantul politic susține ca in interceptari este un limbaj de infractori si l-a criticat pe seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, ale carui declaratii nu l-au convins. Gusa a mai adaugat ca…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca nu a fost surprins de declarațiile procurorului Miahiela Moraru Iorga, facute duminica la Antena 3. „Este o incercare eșuata de lovitura de stat: s-a incercat aducerea la putere prin forța a anumitor persoane. Mi se pare foarte grav. Parlamentul…

- Procurorii DNA de la Ploiești l-au pus sub control judiciar pe Pompiliu Budulan, la data faptelor director general al Societații Naționale Nuclearelectrica, pentru doua pretinse fapte de luare de mita. In ordonanța procurorilor DNA se arata ca, exista date și probe care arata ca in perioada 2009-2010,…

- Europarlamentarul Maria Grapini vine la Interviurile Libertatea LIVE, de la ora 11:00. Vom vorbi despre politici europene, migrație, femeile in politica, premierul Viorica Dancila și activitatea europarlamentarului pe rețelele de socializare. Maria Grapini este europarlamentar din anul 2014. A absolvit…

- Asociația Culturala Macondo deschide sesiunile de formare destinate invațatorilor și profesorilor din ciclul primar, in cadrul programului de educație cinematografica CinEd Peste 300 de invațatori au participat la activitațile programului in primii 2 ani de activitate Cel de-al treilea an CinEd in Romania…

- Centrul Judetean de Cultura Prahova organizeaza la Ploiesti, in data de 24 ianuarie, un spectacol dedicat aniversarii Unirii Principatelor Romane din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. In acest an, evenimentul are o insemnatate aparte, in contextul in care in 2018 se sarbatoreste centenarul Marii…

- Petre Apostol Federatia Romana de Judo a aprobat componenta loturilor nationale in acest sezon competitional, pentru toate categoriile de varsta. Printre sportivii nominalizati sa reprezinte Romania in 2018 se regasesc si doi judoka de la CSM CFR CSS Ploiesti: Catalina Schiopu si Antonio Minigote. Nascuta…

- British American Tobacco (BAT) anunta ca, incepand din aceasta saptamana, extinde reteaua de distributie a glo, produsul sau care incalzeste tututnul in loc sa il arda, pe pietele din sapte orase mari din Romania, prima tara din Uniunea Europeana in care acest produs a fost introdus de catre BAT.…

- Un medic de la Spitalul Orasenesc Baicoi a fost filmata in timp ce rupea nervoasa fișa unui pacient trimis de Spitalul Județean din Ploiești, pe care refuza sa il interneze pe motiv ca „nu ii merge pixul”. Ministerul Sanatatii a cerut ca DSP Prahova sa demareze un control atat la in ambele spitale pentru…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…