Lista prezidenţiabili PSD. Cine lipseşte? Bogdan Chirieac: Este importantă lista "Cred ca doamna Firea sau doamna Olguta Vasilescu lipsesc de pe aceasta lista. PSD-ul, asa cum nu se intampla in alte partide din Romania, are multe personalitati puternice. Aceasta lista va cimenta si mai mult aceste personalitati, indiferent daca devin sau nu candidatul PSD la prezidentiale. Si atunci era important sa fie o lista extinsa si pentru viitor, pentru a se vedea care sunt vectorii de imagine ai PSD. Nu se incheie Romania cu alegerile prezidentiale de anul acesta. Mai sunt doua randuri de alegeri anul viitor, mai urmeaza guverne, se mai intampla lucruri. In final, nu e rau ce au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat vineri ca pe lista candidatilor la alegerile prezidentiale de anul viitor sunt mai multe nume din partid, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar si un candidat independent. Ei urmeaza sa fie inclusi in sondaje, iar candidatul la alegerile prezidentiale…

