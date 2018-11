Lira a scazut fața de dolar și s-a indreptat spre cea mai mare scadere din an in raport cu euro dupa ce ministrul pentru Brexit, Dominic Raab, și alți demnitari au demisionat in semn de protest impotriva planului. Traderii se tem acum ca insași poziția prim-ministrului May este amenințata. "Daca miniștrii au procedat așa, este mai greu pentru Theresa May sa-și mențina poziția", spune Jordan Rochester, strateg la Nomura.



Lira sterlina a pierdut 1,8%, ajungand la 1,2751 dolari, a doua cea mai mare scadere din acest an, și a scazut cu 1,5% fața de euro.

Autoritațile britanice de…