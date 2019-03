Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Timiș și mai multe licee din Timișoara au ramas fara Internet in timpul desfașurarii simularii naționale la Bacalaureat. Inca de luni seara, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a inceput o operațiune de taiere a cablurilor din zona centrala a orașului, in condițiile in care…

- Operatiunea de taiere a cablurilor aeriene a fost initiata de primarul Timisoarei, Nicolae Robu. Astfel, luni seara, reprezentanti ai Primariei Timisoara s-au deplasat in zona Podului Mihai Viteazu, aflat in centrul orasului, pentru a reteza mai multe fire detinute de opt operatori de telefonie, televiziune…

- Daca nu iese cu unul, poate iese cu altul. Probabil astfel a gandit primarul Nicolae Robu strategia de depunere a proiectelor europene pe Axa 4 a Programului Operational Regional. Astfel, desi sunt disponibile 54 de milioane de euro, Primaria a depus proiecte pentru 250 de milioane de euro. Edilul sef…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a reacționat la declarațiile primarului Timișoarei, Nicolae Robu. Primarul urbei de pe Bega a propus ca excedentul Consiliului Județean Timiș, adica banii ramași necheltuiți in 2018, sa fie dați Primariei Timișoara pentru investiții.

- Toate conturile SCM Timișoara ar putea fi blocate in zilele viitoare in urma procesului pe care patru jucatori l-au intentat fostului club BC Timișoara pentru recuperarea unor datorii pe care acesta le avea catre ei. Hristo Nikolov, Kyle Shyloh și Nenad Milosevic, respectiv Derrik Low, au obținut…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa organizata la sediul Primariei Timișoara, momentul in care firma care a caștigat licitația privind salubrizarea stradala, SC Bartner Servicii Ecologice SRL, se va apuca de treaba. Potrivit primarului Timișoarei, acest lucru se va intampla,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a vizitat miercuri seara Spitalul de Copii, unde s-a intalnit cu primarul Timișoarei, Nicolae Robu. Atat Guvernul, cat și Primaria vor aloca bani pentru ca spitalul sa fie finalizat in decembrie 2019. The post 22 milioane de lei pentru noul corp al Spitalului de Copii.…

- Deși primarul Timișoarei i-a cerut inițial ministrului Sanatații alocarea sumei de 20 milioane de lei pentru finalizarea acestui obiectiv, care in momentul de fața este construit in proporție de 65 la suta, Sorina Pintea a spus ca va aloca 15 milioane de lei, iar restul, pana la 22 de milioane…