Stiri pe aceeasi tema

- Cum afecteaza schimbarile bruște de temperatura corpul uman. Dupa ce ne-am bucurat de o vremea frumoasa și calda, de adevarata primavara, iata ca iarna revine in forța, in acest weekend. E adevarat ca și pe 1 martie, cand barbații ar fi trebuit sa ofere ghiocei doamnelor, avut parte de aceeași vreme:…

- SALARIILE PERSONALULUI MEDICAL (de la 1 Martie) Unitați clinice: Medic primar – 12.500 de lei Medic specialist – 9.900 de lei Medic rezident anul VI-VII – 7.900 de lei Medic rezident anul IV-V – 7.300 de lei Medic rezident anul III – 6.700 de lei Medic rezident anul II – 6.100 lei Medic rezident anul…

- Pentru ca mulți romani se intreaba ce salarii au medicii și asistentele din Romania, iar Guvernul a anunțat majorarea substanțiala a salariilor personalului medical incepand cu 1 martie, jurnaliștii de la greatnews.ro au alcatuit o lista cu veniturile actuale și viitoare ale medicilor, asistenților…

- In fiecare an, in ultima duminica a lunii martie, Romania trece la ora de vara. Anul acesta trecerea se va produce in noaptea de 24 spre 25 martie, iar prin schimbarea orei de la ora de iarna la ora de vara se ințelege faptul ca ora 3:00 va deveni ora 4:00.

- Noul presedinte executiv al PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat, sambata, ca o sustine pe Rovana Plumb la sefia organizatiei de femei a partidului.''Organizatia de femei este una dintre cele mai puternice din Europa si cea mai puternica din Romania si am considerat ca in calitatea de…

- Tragedia care a avut loc la Spitalul Sfantul Ioan, din Capitala, marți dimineața, cand un medic a fost gasit mort de alți medici, chiar in camera de garda, a deschis un subiect delicat din sistemul medical. Medici puțini, garzi epuizante, intervenții multe, teama de eșec și de a nu-ți pierde pacientul…

- Se confrunta Romania cu un deficit real de personal? Parerile sunt impartite in randul directorilor de spitale de stat si clinici private. O serie de raspunsuri au fost date in cadrul evenimentului HealthCare Trends, organizat de wall-street.ro. 0 0 0 0 0 0

- Sute de autocamioane s-au adunat, luni, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe autostrada, coloana depașind zece kilometri. Șoferii au claxonat in semn de protest, nemulțumiți ca așteapta șapte-opt ore controlul documentelor la intrarea in Ungaria. Șoferii de camioane sunt suparați ca au avut…

- Cu trei zile inainte de martisor, a venit si iarna. Autoritațile sunt in alerta pentru salvarea celor inzapeziti, insa, din pacate, citiva oameni au murit. Nici in Capitala lucrurile nu sunt mai bune.

- Temperaturi de -40 de grade au fost resimțite de organismul uman in localitatea buzoiana Bisoca. In aceasta zona, in noaptea de luni spre marți, a nins extrem de abundent, iar vantul a batut la rafala cu peste 90 de kilometri la ora. Azi noapte, la stația meteo de la Bisoca, din județul Buzau, s-au…

- Sambata, 24 februarie, la Valcea a avut loc o conferinta numita "Spune stop malpraxisului medical", la care au luat parte o parte dintre persoanele care se considera victime ale erorilor sistemului medical.

- Ordonanta de urgenta (OUG) prin care sunt plafonate contributiile datorate de catre mame si persoanele aflate in concediu medical a fost aprobata de Guvern, in sedinta de joi. Astfel, indemnizatiile acestora nu vor scadea in comparatie cu cele platite pana la 1 ianuarie 2018, masurile fiind tranzitorii…

- Cea de-a doua Conferința ThinkHealth s-a desfașurat sub zodia lui „se poate”, in contextul in care Romania va prelua, anul viitor, Președinția Consiliului Uniunii Europene. In contextul in care sistemul de sanatate traverseaza un punct de inflexiune generator de salturi și schimbari ample, ediția…

- Te doare des spatele? Stai mult timp pe scaun la birou și acasa? Durerile de spate și la coloana au ajuns o problema la nivel mondial. Este indicat sa faci multa mișcare fizica, dar atenție: in acest caz nu trebuie sa mergi la sala sau sa faci exerciții de pe net alese la nimereala. Trebuie sa respecți…

- Directorul medical, directorul economic și managerul unui spital din Romania se intorc de la o conferința despre eficientizarea managementului spitalelor. Ajunși in orașul lor, discuta despre cum li s-a spus ca trebuie sa faca din „rahat” bici, sa ajunga la standardele internaționale, sa mulțumeasca…

- "Mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical. Astfel, potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, angajatii din educatie, aflati in concediu…

- Noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical afecteaza mii de salariati din educatie, veniturile acestora diminuandu-se cu aproximativ 20%, se arata intr-un comunicat al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) remis vineri AGERPRES . “Mii de angajati din educatie…

- Leo Iorga lupta pentru omologarea oficiala si legala a canabisului de uz medical, in Romania. Cantaretul a fost diagnosticat cu cancer, in urma cu mai bine de 6 ani, a facut mai multe operatii atat la plamani, cat si pe creier, a cheltuit sute de mii de euro pe tratamente si lupta in continuare sa…

- Mamele care isi iau concediul medical pre si/sau post natal de 126 de zile platesc contributii sociale majorate de la 10,5% in 2017 la 25% in 2018, astfel ca indemnizatia lor pentru acest concediu ar putea scadea proportional, a declarat marti Claudia Sofianu, expert fiscal in cadrul EY Romania.…

- "​​Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal ar putea sa scada din doua motive. Primul tine de cresterea contributiilor la pensie, care erau 10.5% pana in decembrie 2017 iar din ianuarie 2018 ele aua crescut la 25% ca urmare a transferului de contributii de la angajator la angajat.…

- Indemnizația de concediu medical pentru femeile gravide ar putea scadea din cauza transferului contribuțiilor sociale, avertizeaza atat ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, cat și specialiștii in fiscalitate din Romania. „Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal scade sau ar putea…

- 'Astazi si maine la Ministerul de Finante, Ministerul Muncii, se discuta ca eventuale astfel de situatii sa fie acoperite legal, apoi si material. Nu spun care ar fi solutia. Ideea e sa identificam astfel de posibile situatii, dupa care sa vedem care e cea mai buna abordare astfel incat oamenii sa…

- "Dintr-un calcul aritmetic reiese ca indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal scade sau ar putea sa scada din urmatoarele considerente: in primul rand cota de contributie de asigurari sociale in cuantum de 10,5% pana in decembrie anul trecut, din ianuarie 2018 a crescut la 25%.…

- Dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, a dezvaluit in exclusivitate ca Ana Roman a decis sa il paraseasca pe Catalin Cazacu, din cauza comportamentului pe care l-a avut in show-ul Exatlon fata de Claudia Pavel (Vezi AICI mai multe), bruneta a confirmat acest lucru printr-o mesaj postat pe retelele…

- Asociatia ALTERNATIVE, infiintata in anul 2013 de Ioana Tanase si Mihai Pop, a deschis anul trecut un magazin online unde comercializeaza produse alternative celor de plastic, cum ar fi sacose din bumbac, periute de dinti din bambus sau saculeti pentru produse vrac. Pe langa magazinul online, asociatia…

- Romania exported in the first ten months of 2017 medical and pharmaceutical products amounting to 640.4 million euros, by 7.2% higher than in the same period of the previous year, according to the data centralized by the National Institute of Statistics (INS). The imports of medical and pharmaceutical…

- Pentru al doilea an consecutiv, Romania ramane tara europeana cu cel mai slab sistem medical, ba chiar cu un decalaj semnificativ fata de Bulgaria, situata pe penultimul loc in clasament, dupa cu...

- Romania se afla pe locul 34 din tot atatea tari europene al caror sistem medical a fost analizat pentru realizarea indexului pe anul 2017. Tara noastra ocupa ultimul loc sau unul dintre ultimele locuri la majoritatea indicatorilor importanti luati in calcul pentru realizarea clasamentului: drepturile…

- Pomelo a devenit un fruct din ce in ce mai popular și in Romania, datorita proprietaților lui și a unui gust deosebit. Are multiple beneficii: previne infecțiile urinare, vindeca țesuturile, previne slabirea radacinii dinților și intarește sistemul imunitar. Știați insa ca pomelo comercializat in magazinele…

- Peste 30.000 de romani si-au strigat, aseara, nemultumirile intr-un amplu protest care a avut ca punct zero de intalnire Piata Universitatii. Coloana de manifestanti cu jandarmii in frunte a pornit e traseul Piata Unirii - Bulevardul Unirii - Palatul Parlamentului.

- Corpul anti-coruptie al Consiliului Europei (GRECO) a concluzionat, intr-un raport publicat joi, ca Romania a facut progrese foarte mici in implementarea recomandarilor referitoare la prevenirea si combaterea coruptiei in ceea ce ii priveste pe membrii Parlamentului, judecatorii si procurorii. GRECO…

- Studiaza la Cluj! VIDEO pe limba tinerilor, lansat de universitati Proiect unic prin care tinerii sunt invitati sa studieze in Cluj-Napoca. Cele sase universitati din oras au lansat un video comun ce prezinta si promoveaza Clujul studentesc. Coloana sonora este semnata de Falviu Buzila, solistul trupei…

- Cele șase universitați publice din Cluj-Napoca au realizat un proiect inedit de prezentare și promovare comuna a Clujului universitar. Proiectul, unic in mediul universitar romanesc, a incercat sa surprinda si sa redea atat oferta universitara a Clujului, cat si spiritul orasului ca spatiu cotidian,…

- "Contributia impusa prin Declaratia 600 nu e un impozit ci iti da dreptul la niste prestatii in sistemul medical de stat. Daca nu realizezi anul asta veniturile pe care le-ai realizat in 2017, nu mai platesti respectiva contributie la anul. Dar banii dati pentru 2017 nu ii mai recuperezi", a confirmat…

- Premierul Mihai Tudose și-a prezentat demisia, în ședința CExN al PSD de luni, dupa ce i s-a retras încrederea prin votul colegilor sai. PSD l-au propus ca premier interimar pe vicepremierul Paul Stanescu.

- Ministrul Educatiei: Programul "Masa calda in scoli" va fi extins si va inlocui "Cornul si laptele" Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat intr-o conferinta sustinuta vineri ca programul "Masa calda in scoli", demarat anul trecut ca proiect-pilot, va fi extins in urmatorii trei ani la circa 700.000…

- Inființat in urma cu aproape șase ani, centrul de pregatire in domeniul medical din cadrul UMF Targu Mureș a instruit pana acum peste 17.000 de studenți. Invațamantul medical romanesc a primit zilele acestea o noua recunoaștere pe plan mondial, UMF Targu Mureș devenind prima universitate din Romania…

- Seria de concerte #FratelliOnAIR|Live continua in noul an cu artiști renumiți ai scenelor de alternative, indie și rock. Joi, 11 ianuarie, incepand cu ora 20:30, vor urca pe scena FiRMA și GRIMUS, doua trupe de gen apreciate de publicul romanesc. FiRMA, una dintre trupele icon ale rockului alternativ…

- Micuții din vestul țarii, și nu numai, care ajung la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara și trebuie sa fie supuși unei intervenții chirurgicale vor fi operați cu ajutorul unui robot. Asta pentru ca la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara s-a deschis primul centru de chirurgie…

- "(Pozitia mea - n.r.) este foarte clara si limpede, cum a fost tot timpul. Este neconstitutionala si de neacceptat. Si de nenegociat", a precizat Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. Pe de alta parte, Dragnea a mentionat ca PSD a colaborat bine cu UDMR si ca au existat cazuri in care social-democratii…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat recent, la Gala Studentilor Romani din Strainatate, ca ar trebui simplificata procedura de ocupare a posturilor in sistemul medical.”De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare…

- "De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare sa se intoarca tinerii, sa vina in Romania sa lucreze. (...) Este un lucru pe care eu vreau sa il spun acum: nu este posibil ca, pentru a ocupa un post in medicina - si aici nu…

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…

- Se anunta tensiuni in viata politica, in 2018. Cristina Demetrescu si Lidia Fecioru au vorbit in exclusivitate la Romania TV despre cum le va merge politicienilor in noul an, in functie de zodie.

- Indiferent cat de mult sau nu crezi in ceea ce spun astrologii sau numerologii cu siguranța ai și tu anumite superstiții sau cel puțin ai auzit de ele. Am stat și am vorbit cu unii dintre cei mai cunoscuți astrologi, numerologi și bioenergeticieni din Romania pentru a va prezenta o lista de…

- Il veți vedea pe Șerban Nicolae cand pupa mana unui cantareț dupa ce canta "Pușca și cureaua lata", melodia lui Emil Boc. Vor fi și alte momente de pomina cu jurnaliști și politicieni. Aceștia se vor distra cot la cot cu cei mai iubiți artiști din țara. [citeste si] Surprizele se vor…

- Tot mai multe familii din Romania, deși muncesc, nu iși permit sa investeasca in dezvoltarea educaționala a copiilor. Problema nu poate fi eliminata imediat, ci pas cu pas, pornind de la principiile și practica educației celor mai mici. In acest context, orice ajutor este important și trebuie valorificat.…

- Hospice Casa Speranței are un nou centru unde copiii cu boli incurabile vor beneficia de tratament complex, iar parinții lor vor primi sprijin. In noul centru, personalul medical din Romania va fi instruit in ceea ce privește ingrijirea paliativa pediatrica. Conacul Florescu din Adunații- Copaceni devine…

- Un centru unde copiii cu boli incurabile vor beneficia de tratament complex. Un centru unde și parinții lor vor primi sprijin și unde personalul medical din Romania va primi instruire in ceea ce privește ingrijirea paliativa pediatrica. Conacul Florescu din Adunații- Copaceni devine un modern centru…