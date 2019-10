Liderul Partidului Forţele Libaneze (creştin) a părăsit guvernul Liderul Partidului Fortele Libaneze (crestin), Samir Geagea, a anuntat sambata retragerea miscarii sale din guvern, pe fondul intensei crize economice si sociale pe care o traverseaza tara, noteaza AFP.



"Suntem convinsi acum ca guvernul este incapabil sa ia masurile necesare pentru a salva situatia. In consecinta, blocul nostru a decis sa le ceara ministrilor sai sa demisioneze", a declarat el.



Anuntul lui Geagea a fost primit cu bucurie de manifestanti la Beirut, care au indemnat celelalte partide sa demisioneze din guvern.



La Tripoli, al doilea oras al tarii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

