Leo de la Strehaia, eliberat. Afaceristul a fost plasat sub control judiciar

- Un magistrat de la Judecatoria Sectorului 1 a respins vineri cererea procurorilor de arestare preventiva a lui Leo de la Strehaia, pe numele real Ion Stelica Mihai, urmand ca acesta sa fie eliberat si plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, intr-un dosar in care este cercetat pentru inselaciune.…

- Pavel Grigorciuc, activistul care l-a lovit pe deputatul Sergiu Sirbu intr-un local din centrul capitalei, a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar. Sentința a fost pronunțata astazi, 9 iulie, de catre Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani.

- Un subofiter din cadrul UM 01482 Simleul Silvaniei, judetul Salaj, este cercetat sub control judiciar de procurorii Parchetului Militar Cluj - circumscriptia Oradea pentru contrabanda dupa ce a fost prins in flagrant, miercurea trecuta, cu 290 de pachete de tigari nemarcate asupra lui.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 a inlocuit retinerea cu masura preventiva a controlului judiciar in ceea ce-l priveste pe Iosif Urs, presedintele Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti.

- Curtea de Apel de la Paris a ordonat miercuri punerea imediata in libertate, sub control judiciar, a lui Josu Ternera, unul dintre cei mai influenti lideri ai organizatiei separatiste basce ETA, arestat la mijlocul lunii mai in Franta, dupa ce fusese condamnat in contumacie, in 2010 si 2017, informeaza…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj – Secția 2 Poliție au reținut pentru 24 de ore un barbat banuit de comiterea mai multor infracțiuni. Conform probatoriului administrat, la data de 26 mai, in jurul orei 05:00, cel in cauza – un barbat in varsta de 35 de ani, din Cluj-Napoca, ar fi patruns…

- Politistii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj Napoca – Postul de Poliție T.F. Someseni au dispus retinerea unui tanar, in varsta de 16 ani, din Cluj-Napoca, banuit de comiterea unei talharii in zona liniilor de cale ferata din Statia CF Cluj Napoca Est, zona Someșeni. Conform probatoriului…

- Polițiștii din Strehaia au identificat, ieri, pe raza localitații Lupșa de Jos, comuna Broșteni, un barbat de 66 ani, banuit de producerea unui accident rutier. Persoana respectiva a fost condusa la sediul Poliției orașului Strehaia, iar in urma cercetarilor desfașurate ...