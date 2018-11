Intrebat de moderatorul de la Romania TV ce se intampla cu legea pensiilor, Marius Budai a declarat:

”Voi susține adoptarea ei, așa cum am propus-o. Legea este la dezbatere in Senat. Acolo, luni, se va da votul final, dupa care va intra la dezbatere, la Comisia pentru Munca din Camera Deputaților. Cu siguranța, dupa ce președintele va promulga legea, vom incepe aplicarea ei. Vreau sa merg inainte cu aplicarea intregului program de guvernare referitor la tot ceea ce inseamna asistența sociala, care include și aceasta lege.



Este exact ceea ce am promis in programul de guvernare,…