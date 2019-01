Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni, la sediul CSM, ca Anca Jurma a trimis o adresa in timpul sedintei Sectiei pentru procurori prin care a informat ca renunta la acordul dat pentru delegarea la sefia interimara a DNA.

"In timpul sedintei, in timpul deliberarilor, la Sectie s-a primit o declaratie din partea doamnei Jurma prin care renunta la consimtamantul prealabil acordat. In cazul acesta, Sectia nu avea decat sa ia act de vointa dansei de retragere a consimtamantului, acordului si veti vedea ce va decide…