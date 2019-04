La Casino Sinaia, invitaţie la… minivacanţă Pentru ca elevii sunt in vacanta si sunt destule persoane care, in aceasta perioada, beneficiaza de zile libere, conducerea unuia dintre punctele de atractie din cea mai cunoscuta statiune de pe Valea Prahovei – Cazinoul din Sinaia, a pregatit, si in aceasta saptamana, programe atractive pentru vizitatori. Astfel, sub genericul „Minivacanta la Casino Sinaia”, in perioada 30 aprilie – 4 mai a fost stabilit un program special de vizitare cu ghid. Tururile de vizitare in acest important obiectiv din Sinaia vor avea loc in intervalul orar 10.20 – 18.00, respectiv: turul 1 – la ora 10.20; turul 2 –… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat inca o data vineri ca numeroase vieti puteau fi salvate in cursul atentatelor de la 13 noiembrie 2015, la Paris, daca legislatia franceza in privinta armelor era mai putin stricta, relateaza AFP. Intr-o serie de atentate la Paris si Saint-Denis revendicate…

- Romanii care nu au avut vouchere de vacanta sunt dispusi sa cheltuiasca intre 200 si 400 lei de persoana pentru o mini-vacanta de Paste, majoritatea alegand in acest an destinatii autohtone in detrimentul marilor capitale europene, se arata intr-un studiu realizat de un portal de rezervari online,…

- Romanii au ales sa-si petreaca vacanta de Paste si de 1 Mai in Bucovina, Maramures si statiunile de pe Valea Prahovei, dar si pe litoralul romanesc si in Delta Dunarii, insa nu au fost ocolite nici destinatiile de pe litoralul bulgaresc sau cele din Grecia, Turcia si Egipt. Tarifele pachetelor de vacanta,…

- In cursul diminetii de miercuri, 27 martie, pe un camp din localitatea Surdesti a fost gasita o persoana decedata. Este vorba despre un barbat in varsta de 55 de ani, asupra caruia nu au fost gasite urme de violenta. “Azi dimineata, la ora 06.43 politia Baia Sprie a fost sesizata ca in localitatea Surdesti,…

- Oamenii nu devin pe deplin "adulți" pâna la vârsta de 30 de ani, afirma cercetatori britanici citați de BBC.În prezent, în majoritatea țarilor din lume, legea spune ca devii adult atunci când împlinești 18 ani.Oamenii de știința care studiaza…

- Primaria Sectorului 2 a elaborat proiectul de hotarare privind instituirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare, in forma intermediara, actualizat dupa desfasurarea procedurii de dezbatere publica in sedintele din data de 29.01.2019 si 05.02.2019. Incepand cu data de 01.03.2019…

- Opt persoane au murit si 30 au fost ranite intr-un incendiu violent care a avariat un imobil situat in arondismentul 16 din Paris noaptea trecuta, relateaza AFP. O locatara a imobilului a fost retinuta de catre politie, a anuntat procurorul Parisului, Remy Heitz, fiind lansata o ancheta pentru ”distrugere…

- N.D. Plecand de la faptul ca nu este turist care, atunci cand vine la Sinaia, sa plece pana nu pune piciorul si intr-unul dintre punctele de atractie ale statiunii, frecvent sunt anuntate facilitati si pentru vizitarea Cazinoului. Astfel, pentru acest sfarsit de saptamana s-a anuntat ca vor fi organizate…