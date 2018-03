Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume, potrivit celui mai nou top al miliardarilor, realizat de publicatia Forbes. Este cea mai spectaculoasa crestere într-un singur an din ultimii 30 de ani.

- Jay-Z l-a depasit pe Sean ''Diddy'' Combs in topul celor mai bogati cantareti de hip-hop din lume, datorita investitiilor sale profitabile in branduri de sampanie si coniac, potrivit datelor facute publice joi de revista Forbes, relateaza Reuters. Rapperul de 48 de ani si-a sporit averea…

- A uimit pe toata lumea cu anunțul ei ca a devenit mama dupa ce s-a ascuns pe tot parcursul sarcinii. Kylie Jenner distribuia pe 1 februarie un video in care iși documenta evoluția sarcinii, momentele importante din cele 9 luni in care a fost gravida cu primul copil și, desigur, primele secvențe cu…

- Cum arata silueta lui Kylie Jenner dupa nastere Kylie Jenner a avut una din cele mai discrete sarcini din showbiz. Vedeta a ascuns ca este insarcinata pana in ultimul trimestru de sarcina, a evitat sa isi expuna public sarcina, astfel ca venirea pe lume a fiicei sale a starnit un adevarat taifun media.…

- La data de 26 februarie 2018, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Blaj l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din municipiul Blaj, ca persoana banuita de comiterea unui furt de bauturi alcoolice, dintr-un magazin din municipiul Blaj. Se pare ca, in data de 13 februarie 2018,…

- Grupul chinez Geely, care deține in Europa constructorul de lux Volvo, a anunțat ca a acumulat o cota de aproape 10% din acțiunile Daimler, grupul german care deține marcile Mercedes și Smart, pentru care a dat 9 miliarde de dolari, scrie Reuters, citeaza libertatea.ro.

- Acțiunile Snap Inc. au scazut cu peste 6% dupa ce starul de reality show Kylie Jenner și-a exprimat dezaprobarea fața de modificarile în designul aplicației Snapchat, pe care a calificat-o drept "trista", provocând companiei pierderi de

- Kylie Jenner a renuntat la Snapchat, iar compania a pierdut 1,5 miliarde de dolari? La nivelul surorilor Kardashian, orice miscare pe care o fac se transforma in incasari fabuloase ori, cum este cazul de fata, in pierderi masive. Kylie Jenner a postat pe Twitter un mesaj in care spune ca nu mai foloseste…

- Trezoreria Statelor Unite a vandut marti titluri in valoare de 179 de miliarde de dolari, cu randamente nemaiintalnite din 2008, in cazul emisiunilor pe termen de trei si sase luni, guvernul revenind pe piata financiara in urma majorarii recente a plafonului de indatorare, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste…

- Pe 1 ianuarie 2017 valoarea unui bitcoin era de aproape 1.000 de dolari (997 de dolari) in decembrie 2017, a atins un maximum de aproape 20.000 de dolari. Aceasta crestere impresionanta a transformat foarte multi oameni in multimilionari. Cine sint ei si ce fac? Forbes a dat publicitatii prima lista…

- Chris Moon a inceput sa lucreze cu Prince in perioada adolescentei acestuia. Moon l-ar fi invatat pe Prince cum sa inregistreze, sa produca si sa isi faca propriile casete demo. „Soft and Wet" a fost primul single solo al lui Prince, lansat in 1979. Potrivit publicatiei Star Tribune, drepturile lui…

- Guvernul irakian a primit fonduri in valoare de 30 de miliarde de dolari sub forma unor donatii din partea mai multor state, pentru investitii si dezvoltare in vederea reconstruirii Irakului, a anuntat miercuri ministrul kuweitian de Externe, seicul Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah,

- Pe 1 februarie, Kylie Jenner devenea mama pentru prima oara, aducand pe lume o fetița perfect sanatoasa, pe care a decis s-o numeasca „Stormi”. Acum, la nici doua saptamani de la acest eveniment, Kylie s-a intors pe rețelele de socializare, acolo unde a absentat in cele noua luni de sarcina. Kylie,…

- Compania aeriana Emirates a semnat duminica un contract ferm cu Airbus pentru achizitia a pana la 36 de avioane A380 in valoare de pana la 16 miliarde de dolari la preturile din lista, confirmand o comanda care este esentiala pentru viitorul celui mai mare avion de pasageri din lume, transmite Reuters.Comanda,…

- Irakul are nevoie de investitii straine in valoare de circa 100 de miliarde de dolari in domeniile transportului, energiei si agriculturii, in cadrul planului sau de reconstructie si revitalizare a economiei, dupa trei ani de razboi cu Statul Islamic, relateaza vineri agentia Reuters. …

- Fiica preferata a lui Donald Trump ne-a obișnuit deja cu aparițiile ei sofisticate, in haine de brand, la fel ca soția președintelui american Donald Trump. Ivanka este o cocurenta apringa la titlul de una dintre cele mai bine imbracate femei din SUA, iar cea mai recenta apariție a sa in Washington,…

- Kylie Jenner și bebelușul Stormi și-au facut cea mai apreciata fotografie din istoria Instagram-ului. Au primit peste 14.1 milioane de inimioare și in jur de 536 mii de comentarii. In partea opusa e Beyonce, care impreuna cu gemenii a strans la o fotografie din iulie 10.3 milioane de aprecieri și 317…

- Rusia a vandut anul trecut armament in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari, un nivel stabil comparativ cu anul 2016, a anuntat miercuri agentia responsabila de exporturile de echipamente militare rusesti, Rosoboronexport, informeaza AFP.

- Elon Musk are numai 46 de ani, dar o avere estimata la peste 20 de miliarde de dolari. Numele sau este asociat unor branduri revolutionare la nivel mondial. Musk este locul 21 in topul miliardarilor Forbes. A fost casatorit cu o colega de facultate, Justine, intre 2000 si 2008. Dupa ce aceasta…

- Kylie Jenner a fost declarata oficial cea mai bogata dintre surorile Kardashian-Jenner. Independenta inca de la 16 ani si cu afaceri care sunt intr-o continua crestere, tanara de 20 de ani era cea mai controversata adolescenta, iar acum este cea mai controversata tanara mamica.

- Cu totii avem oameni pe care ii idolatrizam si in general sunt persoane publice sau celebritati. Ne numim fani, dar nu toti ajungem in punctul in care sa ne axam pe operatii estetice pentru a putea sa ajungem sa aratam la fel ca ei.

- Ionela Prodan a depus, in toamna lui 2016, o declaratie de avere, in calitatea sa de candidat al PSD Covasna pentru Camera Deputatilor. Ionela Prodan, SCHIMBARE RADICALA. A fost surprinsa in spital, fara peruca FOTO Conform actului, artista ar detine o vila cu etaj despre care s-a scris…

- I-a șocat pe fanii sai cu anunțul ca a devenit pentru prima data mama. Mezina familiei Kardashian și-a ținut ascunsa sarcina timp de 9 luni, perioada in care a decis sa stea departe de viața publica, dorind ca aceasta calatorie spre rolul de mamica sa fie una discreta. In weekend, Kylie Jenner nu și-a…

- Odata cu dezvaluirea lui Kylie Jenner, am avut ocazia de a-l vedea, pentru prima data, pe bebelușul cu nr. 3 al cuplului Kim Kardashian-Kanye West. Ea este Chy, bebelușul cu nr. 3 al cuplului Kim-Kanye West Ieri, Kylie, mezina clanului Kardashian-Jenner, a dezvaluit ca tocmai a adus pe lume o fetița,…

- Zvonurile conform carora in familia Kardashian-Jenner vor veni 3 copii anul acesta, s-au adeverit. Dupa ce Kim Kardashian a devenit mama cu ajutorul unei femei purtatoare la jumatatea lunii ianuarie, iar Khloe Kardashian și-a anunțat fanii ca este insarcinata cu primul ei copil, acum mezina familiei…

- Ochelarii de soare s-au transformat, de-a lungul timpului, in mai mult decat un accesoriu la moda, devenind indispensabili oricarei persoane care vrea sa isi protejeze vederea de razele nocive ale soarelui. Industria ochelarilor de soare a cunoscut o crestere exploziva, ajungand sa valoreze aproximativ…

- Fostul guvernator al regiunii ruse Kirov si fost lider al opozitiei, Nikita Belikh, a fost condamnat vineri la opt ani de inchisoare pentru ca a acceptat o mita in valoare totala de 750.000 de dolari, a informat presa de stat rusa.

- Scaderea masiva a valorii criptomonedelor a condus la distrugerea a milioane de piete token si continua sa isi piarda elanul pe care l-a castigat in 2017, relateaza Business Insider. Co-fondatorul Ripple, Chris Larsen, care detine 5,19 miliarde de XRP, ar putea fi una dintre…

- Jeff Bezos a devenit saptamana aceasta cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea sa neta a urcat la 105,1 miliarde de dolari, doborand astfel recordul stabilit de Bill Gates in 1999. Seful Amazon il inlocuise pe Gates la varful topului celor mai bogati oameni din lume inca din octombrie…

- Mai multi hoti inarmati au furat marfa de milioane de euro dintr-un magazin de bijuterii aflat in faimosul Hotel Ritz din Paris, scrie BBCNews in pagina electronica. Cinci barbati inarmati cu topoare au spart o fereastra a magazinului din hotel miercuri seara, in jurul orei locale 18:00 (19:00 GMT),…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, si a depasit-o pe cea a fondatorului Microsoft Bill Gates, scrie CNN Money, preluat de News.ro. Forbes estimează averea netă a lui Bezos…

- Forbes estimeaza averea neta a lui Bezos la 104,4 miliarde de dolari. Cea mai mare parte a sumei provine din cele 78,9 milioane de actiuni pe care le detine la Amazon, a caror valoare a crescut luni cu 1,4-, crescandu-i averea neta cu 1,4 miliarde de dolari. Valoarea actiunilor Amazon a crescut cu aproape…

- Katrina Lake, 34 de ani, este fondatoarea Stitch Fix si a devenit una dintre cele mai bogate femei din SUA care si-a facut averea singura, potrivit Business Insider. Katrina Lake a realizat Stitch Fix, serviciu de shopping online, pornind de la esecul unei idei de start-up. In prezent, potrivit…

- Catrinel Sandu si Gabriel Trifu s-au casatorit in 2006, iar in urmatorul an s-au mutat in Florida. Potrivit unor surse, Catrinel a aflat ca sotul ei s-a indragostit de alta femeie, cu care acesta a avut mult timp o relatie, in paralel. Bomba in showbiz! De ce a divortat Catrinel Sandu de Gabi…

- Radu Adrian Dumitriu, seful compartimentului paza, in cadrul Oil Terminal Constanta, este proprietar al unui apartament achizitionat in anul 2007. Dumitriu nu detine, potrivit declaratiei de avere, nici terenuri si nici autoturism. In schimb, are un cont in valoare de 30.000 de lei. In anul fiscal 2016…

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar.''Cand vanzatorul mi-a dat biletul…

- Uitați de Bitcoin și de Satoshi Nakamoto, exista o noua senzație online: moneda virtuala Ripple a crescut anul trecut cu 37.000%, iar Chris Larsen, fondator și președinte al companiei cu același nume are acum o avere estimata la 37,3 miliarde de dolari, potrivit revistei americane Forbes . Reamintim,…

- O sticla de votca foarte scumpa, estimata la peste un milion de dolari, a fost furata din capitala daneza, Copenhaga, a confirmat miercuri politia, citata de DPA. Sticla rara de votca Russo-Baltique valora 1,3 milioane de dolari, potrivit detinatorului sau, Brian Engberg, care poseda o…

- La varsta de 68 de ani, Bernard Arnault este cel mai bogat om din Franta, acesta detinand aproximativ jumatate din actiunile grupului LVMH (Louis Vuitton Moet Hennesy). Miliardarul are in grija mai mult de 70 de branduri, printre care Dom Perignon, Bulgari, Luis Vuitton, Sephora si Tag Heuer, precum…

- Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari, a provocat ingrijorare in Occident deoarece Turcia este membru al NATO si sistemul nu poate fi integrat in arhitectura militara a Aliantei atlantice. Nu au fost disponibile alte detalii despre acord si nici oficiali…

- Potrivit BBC News, o femeie din Pennsylvania a aflat ca are de plata o factura in valoare de 284 de miliarde de dolari, in rate, pana in luna noiembrie 2018. Aceasta nu a ințeles de unde are de plata aceasta suma. „Mi-au ieșit ochii din cap... Tocmai ce puseseram luminițele de Craciun și ne-am…

- Un baietel in varsta de 6 ani a castigat peste 11 milioane de dolari, anul acesta, datorita canalului sau de pe platforma online YouTube pe care sunt difuzate clipuri in care acesta poate fi vazut testand jucarii, informeaza people.com. Potrivit unui top al celor mai bine platite vedete pe YouTube pe…

- Boardul Fondului Monetar International (FMI) a aprobat, miercuri, eliberarea unei noi transe in valoare de 22 de milioane de dolari din acordul de imprumut pe trei ani in valoare de 183 milioane de dolari acordat Republicii Moldova in luna noiembrie 2016, informeaza un comunicat de presa al institutiei…

- Cea mai populara moneda virtuala, Bitcoin, a pierdut miercuri 15% din valoare, ajungand la 16.626 dolari, comparativ cu recordul absolut de luni, cand a atins 20.089 dolari, informeaza Bloomberg. Potrivit...

- Corpurile neinsufletite ale lui Barry Sherman și soției sale Honey au fost gasite in subsolul casei, de un agent imobiliar. Sherman a fost fondatorul gigantului farmaceutic Apotex, care distribuie medicamente generice pe tot globul. El a fost unul dintre cei mai bogati canadieni si un filantropist…

- Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes si politistii Postului de Politie Garbova l-au identificat pe un tanar de 22 de ani, din comuna Garbova, ce este banuit de comiterea a doua furturi dintr-o societate comerciala din comuna, fapte prin care a cauzat un prejudiciu de 8.700 de lei. In sarcina acestuia…

- Cel mai supraevaluat actor in 2017 este Mark Wahlberg. Asta arata un clasament realizat de revista Forbes, potrivit careia, pentru fiecare dolar investit in el, studioul care l-a platit a primit inapoi doar 4,4 dolari.