Klyde lanseaza “Everything Is Red”, primul sau album de Craciun

- “Piesa a luat nastere in momentul in care am descoperit colaborarea lui Ioan Bocsa cu Ansamblul Icoane. Corul acela de voci suna in continuare foarte modern, iar restul piesei a curs de la sine. Productia e influentata de anii 80 si synthwave, stilul meu preferat in momentul de fata” – Klyde “Din Ajun…

- INNA lanseaza primul single “Iguana” de pe albumul “YO”, compus integral de artista și produs de David Ciente. Atitudinea energica a INNEI te va face sa te ridici și sa dansezi. “Iguana” are un sound nou, diferit, exotic, cu un mesaj pozitiv, de empowerment, așa cum a fost și piesa anterioara “RA”.…

- The Carpenters, legandara formatie a anilor ’70, ne da cronologia peste cap si lanseaza albumul „Carpenters With The Royal Philharmonic Orchestra”, care va include si o minunata piesa de Craciun, „Merry Christmas Darling”. Cu hit-uri precum „(They Long To Be) Close to You” si „We’ve Only Just Begun”,…

- Mark Knoplfler lanseaza al noualea album de studio, „Down The Road Wherever”, care reuneste 14 dintre cele mai profunde si elegante piese scrise vreodata. Albumul atinge o gama variata de subiecte si modeleaza continutul ideatic sub forma unui incredibil volum de poezii. „ este un vers din piesa . Imi…

- Artista de origine romana iși continua ascensiunea muzicala cu noul single – Banii. O fața relativ noua in peisajul muzical autohton, dar cu un fanbase ce depașește 700 000 de oameni in America Latina, Oana cucerește ușor-ușor publicul roman, imbinand influențele latino cu cele trap pentru un sound…

- Tulbur Apele lanseaza „Nebun dupa ea”, prima piesa din cariera muzicala, extrasa de pe albumul pe care artistul urmeaza sa il lanseze. Single-ul este compus de catre Tulbur Apele, iar videoclipul este regizat de Mircea Palamari. „«Nebun dupa ea» este despre o dragoste platonica, mai degraba. Am compus…

- Dupa ce a lansat single-ul „Strada”, single extras de pe albumul „Gemeni”, Cabron revine cu piesa și clipul „Dayamay”. Versurile sunt scrise de Cabron, iar muzica este compusa de Mihai Andrei, in studiourile HaHaHa Production și lansata in coproducție cu Cat Music. In urma cu doua saptamani, artistul…

- Mumford and Sons isi incanta fanii cu o supernova muzicala, odata cu lansarea single-ului „Guiding Light”, primul extras de pe cel de-al patrulea album de studio al trupei, „Delta”, care va fi disponibil incepand cu 16 noiembrie. „Guiding Light” este expresia unei reveniri impresionante – o piesa folk-rock…