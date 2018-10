Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa marți, 23 octombrie a.c., la Strasbourg, Republica Franceza, la dezbaterea organizata de Parlamentul European (PE) privind viitorul Uniunii Europene. Cu acest prilej, Președintele Klaus Iohannis va susține o alocuțiune referitoare la viziunea…

- "Doua evenimente importante tin capul de afis in aceasta saptamana in Parlamentul European. Luni, Comisia LIBE a Parlamentului European va avea o sedinta extraordinara pentru a avea un schimb de opinii cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, referitor la situatia din Romania,…

- ”In calitate de europarlamentar al Romaniei, imi exprim nemulțumirea fața de presiunea uriașa care se face asupra țarii noastre, prin cele doua dezbateri legate de Romania intr-o singura saptamana. Este o situație fara precedent care, din pacate, nu face decat sa loveasca in imaginea Romaniei pe…

- Eurodeputatele ALDE Norica Nicolai și Renate Weber au trimis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, in care vorbesc despre interferența și efectele protocoalelor secrete asupra justiției din Romania, scrie Mediafax.…

