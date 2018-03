Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European. Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe agenda reuniunii se afla subiecte din domeniul economic, recentele masuri luate de Statele Unite ale Americii privind instituirea unor taxe…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa, in perioada 22-23 martie a.c., la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. Pe agenda reuniunii se afla o serie de subiecte din domeniul economic, recentele masurile luate de Statele Unite ale Americii privind instituirea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat marti, 20 martie 2018, la Bruxelles, la reuniunile Consiliului Afaceri Generale si Consiliului Afaceri Generale Art. 50. Reuniunea ministrilor pentru Afaceri Europene din statele membre a vizat in principal pregatirea reuniunii…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson a catalogat luni ”tot mai absurde” dezmintirile Rusiei cu privire la implicarea sa – acuza Londra – in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, iar Kremlinul a indemnat regatul sa-si dovedeasca acuzatiile cu probe sau sa prezinte scuze, relateaza AFP.…

- In cel mai recent raport de tara, Comisia Europeana critica ferm reducerea contributiei virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanta buna a fondurilor de pensii private” si ca „este de natura sa afecteze sistemul de pensii…

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private” și ca „este…

- Antreprenorii romani vor cauta, in acest an, solutii de iesire din afacerile mature pe care le-au dezvoltat, in timp ce investitorii strategici la nivel regional si local vor continua sa extinda prezenta si sa isi consolideze cota de piata. "Intentiile de a incheia tranzactii pe piata locala…

- Tranzacțiile domestice, unde cumparatorul și vanzatorul provin din aceeași piața au fost majoritare și in Romania, cu o pondere de 67%, adica doua din trei fuziuni. Cele mai active industrii in fuziuni și achiziții in 2017 la nivel local au fost: producție, IT, industria farmaceutica și a serviciilor…

- Comisia Europeana a propus, marti, infiintarea unei Autoritati Europene a Muncii, intentie anuntata de presedintele Juncker in discursul sau din 2017 privind starea Uniunii, precum si o initiativa de asigurare a accesului la protectie sociala pentru toti salariatii si lucratorii independenti, se arata…

- Uniunea Europeana și SUA sunt alaturi de Marea Britanie, dupa ce premierul Theresa May a dat un ultimatum Moscovei. Oficialii ruși au timp pana diseara sa ofere explicații privind otravirea fostului spion Serghei Skripal.

- Comisia Europeana vrea sa impuna tarilor extracomunitare sa accepte refugiati carora li se refuza azilul, o serie de masuri coercitive fiind pregatite, in caz de refuz. Potrivit unor masuri care urmeaza sa fie anuntate miercuri, tarile care refuza sa primeasca sau sa reprimeasca migranti urmeaza…

- Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a declarat vineri ca tarifele anuntate de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vor fi o povara pentru companiile din cea mai mare economie europeana. Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si…

- 'Luna aceasta, Ghouta Orientala este cea descrisa de secretarul general (al ONU) ca fiind un infern pe pamant', a declarat Zeid Ra'ad al Hussein in timpul prezentarii raportului sau anual la Geneva, in fata Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. 'Luna viitoare sau peste inca una va aparea un alt…

- Klaus Iohannis, viitorul presedinte al Consiliului European? Informatie surprinzatoare pe scena politica. Numele presedintelui Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru pozitia de viitor presedinte al Consiliului European, pozitie ocupata in prezent de Donald Tusk, fost premier al Poloniei.…

- Orasul Praga este pe primul loc in UE cand vine vorba de usurinta de a gasi un loc de munca, in conditiile in care, in anul 2015, aproximativ 72% dintre respondentii unui sondaj erau de acord cu afirmatia ca este usor sa gaseasca un loc de munca in capitala Cehiei. Pe următoarele locuri în…

- La polul opus, exista 10 orase în Uniunea Europeana unde 8 din 10 respondenti nu sunt de acord cu afirmatia ca este usor sa gaseasca un loc de munca. Cel mai mare procent de respondenti care nu sunt de acord cu aceasta afirmatie sunt în Palermo (96%), Napoli (93%) si Torino (85%),…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…

- Dupa raportul activitații DNA, prezentat, joi seara, de ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit și reacția președintelui Klaus Iohannis, care o susține in continuare pe Laura Codruța Kovesi. „Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi,…

- Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul Justiției, Administrația Prezidențiala face urmatoarele...

- Presedintia a mai precizat intr-un comunicat ca presedintele Klaus Iohannis a evaluat diferit activitatea sefei DNA si ca este multumit de aceasta. "Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul…

- „Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul Justiției, Administrația Prezidențiala face urmatoarele precizari: Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a cerut vineri Turciei sa dea dovada de retinere in actiunile sale militare din nord-vestul Siriei, reiterand mesajul adresat Ankarei de secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Ceea ce doreste Uniunea Europeana este ca tinta operatiunilor…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat miercuri ca Turcia isi ia angajamentul de a oferi 5 miliarde de dolari, sub forma de imprumuturi si investitii, pentru a ajuta la reconstructia Irakului, in urma razboiului de trei ani cu organizatia terorista Stat Islamic, relateaza France 24.…

- Numai aproximativ 16% dintre solicitantii de azil sositi in Grecia dinspre Turcia pot fi returnati autoritatilor turce, in pofida acordului incheiat intre Uniunea Europeana si Turcia, care prevede preluare de catre autoritatile de la Ankara a tuturor migrantilor care debarca in Grecia veniti de pe…

- Presedintia turca a declarat miercuri ca Ankara a indeplinit toate criteriile cerute pentru obtinerea liberalizarii vizelor pentru cetatenii sai care calatoresc in Uniunea Europeana, prevazuta in cadrul pactului asupra migrantilor incheiat in 2016, informeaza AFP. "Cele 72 de criterii au fost indeplinite…

- Olanda a anuntat luni ca isi retrage ambasadorul acreditat la Ankara din cauza relatiilor dificil de 'normalizat' cu Turcia si ca nu vor autoriza prezenta unui reprezentant turc pe teritoriul olandez, masura ce aduce relatiile dintre cele doua tari la cel mai scazut nivel de anul trecut, relateaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins orice alta optiune in afara aderarii la Uniunea Europeana, respingand propunerea franceza de "parteneriat" cu blocul comunitar, intr-un interviu publicat duminica in cotidianul italian La Stampa, transmite AFP. Erdogan, asteptat luni intr-o…

- Cel puțin aceasta este parerea ambasadorului german la Londra, Peter Ammon, care atrage atentia asupra 'iluziilor' pe care si le fac acestia in legatura cu Brexit-ul, transmite AFP. In opinia ambasadorului Ammon, imaginea unei 'Mari Britanii opunandu-se singura unei Germanii dominante in Al…

- În cadrul vizitei sale oficiale în Emiratele Arabe Unite, prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o întrevedere cu Prințul moștenitor al Abu Dhabi, Alteța sa Șeicul Mohammed bin Zayed, vice-comandant suprem al forțelor armate ale EAU. Oficialii au discutat despre parteneriatul…

- Puterea din Venezuela incearca sa profite de tendintele favorabile in randul electoratului si de dezbinarea opozitiei pentru a-i asigura un nou mandat presedintelui Nicolas Maduro, apreciaza AFP. Termenul normal pentru alegeri era in decembrie, ceea ce - arata DPA - ar fi permis negocierea cu opozitia…

- Incepand cu anul 2018, trei companii noi vor activa in Zona Economica Libera (ZEL) „Ungheni-Business”. Prima este din Cipru și va fabrica articole de imbracaminte pentru femei. Materia prima va fi importata din Marea Britanie, Turcia, Extremul Orient, iar exporturile vor fi efectuate in Marea Britanie.…

- Turcia va respinge orice oferta de parteneriat cu Uniunea Europeana care nu presupune calitatea de membru deplin, a declarat ministrul turc pentru afaceri europene, Omer Celik, într-un interviu pentru Reuters. El a atras totodata atentia ca actuala situatie nu îi ofera Turciei nici un motiv…

- Ministrul ungar a indicat totodata ca activitatile celor care "organizeaza imigratia" ar putea fi restranse in baza noilor legi, care vizeaza "indeplinirea cerintelor" reiesite din "consultarea nationala" lansata de guvern. Purtatorul de cuvant guvernamental Zoltan Kovacs a numit noul proiect legile…

- In cursul anului 2017, politistii Serviciului pentru Imigrari al judetului Brasov au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 3860 de persoane, dintre care 1985 din state terte si 1875 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Pentru strainii depistati in situatii ilegale…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- Grapini a ținut sa promoveze centenarul Marii Uniri a romanilor printr-un eveniment la nivelul cel mai inalt al țarii noastre, scop in care a organizat un spectacol folcloric de inalta ținuta, la care au fost invitați ziariști, studenți din Timișoara și din intreaga Romanie. Evenimentul, denumit…

- Evoluții recente: in Europa și Asia Centrala, creșterea economica a inregistrat o evoluție pozitiva in 2017, peste așteptari, de 3,7% comparativ cu nivelul de 1,7% inregistrat in anul precedent. Acest progres se manifesta dupa trei ani de creștere sub medie, manifestata ulterior prabușirii prețului…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…

- Sebastian Ghița, fost deputat al Romaniei, fugar in dosare de mare corupție, s-ar ocupa de afaceri in Serbia, acolo unde a fost depistat de organele judiciare și unde se judeca cererea de extradare, afirma surse apropiate deputatului. Potrivit acestora Sebastian Ghița ar fi avut in urma cu aproximativ…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta in relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana dupa un an tensionat, potrivit unui interviu publicat joi. 'Desigur, dorim...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta unor relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana (UE), dupa un an tensionat, intr-un interviu publicat joi, scrie AFP. Turcia si-a vazut in 2017 aproape complet oprite indelungatele negocieri privind candidatura sa la UE, iar o criza…

- Keșeru, in Turcia? Cleo ar putea deveni coleg cu Ioan Hora. Claudiu a acceptat sa negocieze cu Akhisar Belediyespor, locul 12 in campionatul Turciei. Atacantul de 31 de ani a intrat in ultimele sase luni de contract cu Lodogoret (Bulgaria). Internationalul roman si-ar putea continua cariera in Turcia.…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, potrivit…

- De asemenea, piata imobiliara a tarii si-ar putea reveni, cei care fac achizitii putand genera astfel castiguri semnificative."Convingerea este ca ce a fost mai rau a trecut si ca acesta este un moment bun pentru a profita de preturile scazute si de viitoare castiguri de capital odata cu…