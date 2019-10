Klaus Iohannis, discurs la Adunarea Regională a organizațiilor PNL regiunea Centru Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost prezent vineri, 11 octombrie 2019, la Brașov, la Adunarea Regionala a organizațiilor PNL regiunea Centru. Va prezentam discursul susținut de președintele Romaniei, Klaus Iohannis: ”Buna seara! Ardeleanul se misca mai greu, dar si cand incepe! Buna seara, dragii mei ardeleni liberali! Ca sa incep asa cum am inceput si in alta parte, dar astazi trebuie sa spun, nu numai astazi sunt un ardelean! Dragii mei, cred ca ușor, ușor, ma credeți: vom caștiga impreuna! Am inceput in acest an foarte bine și am continuat mai bine,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

