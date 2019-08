Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 5 august a.c., urmatoarele decrete: Decret prin care se revoca din functia de membru al Guvernului doamna Ecaterina Andronescu, ministrul educatiei nationale; Decret prin care desemneaza domnul Valer Daniel Breaz, ministrul culturii si identitatii…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat azi doua decrete care au oficializat schimbarea de la conducerea Ministerului Educației Naționale. Klaus Iohannis a semnat atat decretul de revocare a Ecaterinei Andronescu, cat și decretul de numire, cu titlul de interimar, a lui Valer Daniel Breaz, la conducerea…

