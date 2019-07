Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti legea privind votul anticipat si prin corespondenta pentru romanii din strainatate. ‘Promulg astazi, aici, acum legea care ar trebui sa le asigure romanilor din strainatate posibilitatea sa-si exercite dreptul de vot fara sa mai fie nevoiti sa astepte ore…

- Romanii din Diaspora vor putea vota mai ușor și fara a sta la cozi incepand cu alegerile prezidențiale, spune deputatul USR Cristina Iurișniți. Aceasta susține ca, partidul din care face parte va continua sa promoveze proiectele de lege privind votul electronic și extinderea votului prin corespondența.…

- Legea privind votul in diaspora a fost adoptata miercuri de Camera Deputatilor, care este for decizional, cu 228 de voturi pentru, unul – impotriva si 19 abtineri. Dupa vot, liberalul Laurențiu Leoreanu a enumerat schimbarile care se vor aplica la urmatoarele alegeri prezidențiale pentru alegatorii…

- Votul in strainatate se va desfașura pe parcursul a trei zile. In țara, va ramane o zi. Este corect ca romanii ce continua sa traiasca și sa munceasca in țara lor sa voteze doar o zi, iar cei care au plecat in strainatate sa voteze trei zile? Este corect ca in Romania, secțiile de votare sa se inchida…

- DECIZII… Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala, comisie din care a facut parte si deputatul ALDE de Vaslui, Daniel Olteanu, si-a incheiat activitatea cu o serie de decizii importante, care…

- Proiectul elaborat de Autoritatea Electorala Permanenta, ce va fi dezbatut in Comisia parlamentara speciala pentru legile electorale, propune abrogarea Legii 370 privind alegerea presedintelui si inlocuirea acesteia cu un nou act normativ, care sa preia votul anticipat, votul prin corespondenta si…

- La alegerile prezidențiale de la sfarșitul acestui an, romanii ar putea vota și prin corespondența sau anticipat, pe parcursul a 7 zile. Autoritatea Electorala Permanenta va prezenta saptamana viitoare Guvernului un proiect de OUG privind aceste schimbari, a anunțat președintele AEP, relateaza Mediafax.Citește…

- Presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a declarat, miercuri, ca pe lânga votul prin corespondenta si votul anticipat, se are în vedere si simplificarea procedurilor la sectiile de vot din strainatate. „Pregatim un vot anticipat pe parcursul a sapte zile la misiuni…