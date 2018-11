Justiția, aruncată în aer Curtea Constituționala a Romaniei a pronunțat miercuri, 7 noiembrie, o decizie extrem de importanta prin care s-a constatat ca Inalta Curte de Casație și Justiție a compus nelegal completurile de cinci judecatori in ultimii patru ani. In urma deciziei CCR, Inalta Curte ”va trebui sa procedeze de indata la alegerea prin tragerea la sorți a tuturor judecatorilor din completurile de 5”. Mai mult, toate procesele in curs aflate la completurile de cinci de la ICCJ vor fi reluate, iar cei care au primit sentințe definitive incepand cu anul 2014, le vor putea ataca prin revizuire, ceea ce va atrage nulitatea… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

