Monica Gabor a fost citata in America de catre autoritațile romane, intr-un dosar care se afla pe masa magistraților de la Judecatoria Buftea. Fosta „regina de la Izvorani" are calitatea de parat, alaturi de fostul ei soț Irinel Columbeanu. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera, detalii de ultima