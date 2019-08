Judecatoarea Viorica Costiniu, președinte de onoare al Asociației Magistraților din Romania (AMR) critica in termeni duri, dar cu argumente de necombatut, poziția judecatorului Dragoș Calin fața de nominalizarea Danei Girbovan pentru potrofoliul Justiției. Redam in continuare integral punctul de vedere al judecatoarei Viorica Costiniu: “Dupa parcursul sau de fost membru AMR, de fost membru UNJR The post Judecatoarea Viorica Constiniu, președinte de onoare al AMR, despre criticii nominalizarii Danei Girbovan la MJ: “Cine arunca piatra?” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…