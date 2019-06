Stiri pe aceeasi tema

- Victor Mihalachi si Catalin Chirila au cucerit medalia de aur in proba de canoe dublu 1000 de metri, la Jocurile Europene de la Minsk. Pe locul al doilea s-a clasat echipajul Ucrainei, iar pe locul 3 cel al Rusiei. Aceasta este a doua medalie de aur pentru delegatia Romaniei dupa ce…

- Romania a obtinut, marti, medalia de bronz in proba de grup, la gimnastica aerobica, la Jocurile Europene de la Minsk. Pentru delegatia tricolora este a saptea medalie la Jocurile Europene.Romania, in componenta Andreea Bogati, Dacian Barna, Gabriel Bocser, Dorin Marian Brotei, Mihai Alin…

- Romania ocupa locul 16 in clasamentul pe medalii dupa competitiile desfasurate luni la Jocurile Europene de la Minsk, cu una de aur, una de argint si trei de bronz. Rusia se afla pe prima pozitie, cu 22-12-14, urmata de Belarus, 11-9-18, Georgia, 6-5-9, etc. Romania a cucerit…

- Sportiva Laura Coman a castigat, luni, medalia de aur la tir, in proba de 10 m pusca aer comprimat, la Jocurile Europene de la Minsk. Medalia de argint a fost obtinuta de sportiva elvetiana Nina Christen (250), iar pe trei s-a clasat Nikola Mazurova, din Cehia (228,7). Campioana europeana și calificata…

- Sportiva Andreea Beatrice Ana a castigat, joi, medalia de bronz la categoria 55 de kilograme, prima a Romaniei la Campionatele Europene de lupte care se desfasoara in aceste zile in Sala Polivalenta din Bucuresti. Ea a invins-o in finala mica pe reprezentanta Republicii Moldova, Mariana…