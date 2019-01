"NATO a sporit prezenta in regiunea Marii Negre din punct de vedere terestru, de exemplu prin noua prezenta multinationala de la Craiova, avem mai multa politie aeriana si am sporit prezenta navala cu nave din statele aliate in Marea Neagra. De asemenea, analizam si masuri alternative pentru a ne spori prezenta in aceasta regiune pentru ca trebuie mentinem o descurajare si o aparare credibila si eficienta in regiunea Marii Negre. Avem trei state riverane - Romania, Bulgaria si Turcia - si ele sunt o parte esentiala din prezenta NATO in regiunea Marii Negre", a spus secretarul general al NATO,…