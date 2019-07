Japonia - 11 morţi şi peste 5.600 de persoane spitalizate în urma valului de căldură de săptămâna trecută Unsprezece persoane au murit si alte 5.664 au fost internate in spitalele din Japonia din cauza valului de caldura de saptamana trecuta, cand temperaturile au crescut brusc dupa incheierea sezonului ploios in majoritatea zonelor tarii, a declarat marti guvernul nipon, citat de agentia Kyodo.



Numarul persoanelor care au ajuns la spital ca urmare a valului de caldura aproape s-a triplat, de la 1.948 in saptamana precedenta, cei cu varste de peste 65 de ani reprezentand 52,6% din totalul indivizilor spitalizati din cauza caniculei pana duminica trecuta, potrivit Agentiei de Gestionare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

