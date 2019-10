Stiri pe aceeasi tema

- Actrița americana Jane Fonda, in varsta de 81 de ani, caștigatoare a doua premii Oscar, a fost arestata vineri in timp ce participa la Washington la un protest pe tema schimbarilor climatice, relateaza postul BBC News, scrie Mediafax.O inregistrare de la fața locului arata momentul in care…

- Biroul Federal de Investigatii din SUA (FBI) desfasoara pe Facebook, in zona capitalei federale Washington DC, anunturi publicitare care dupa toate aparentele vizeaza recrutarea unor spioni rusi, precum si pe cei care cunosc despre activitatea acestora, informeaza joi CNN.Un astfel de anunt…

- O romanca a fost arestata de polițiști, in Italia, dupa ce a furat 23 de pachete cu parmezan dintr-un supermarket din orașul Avola. A incercat sa fuga, insa a fost prinsa de un jandarm aflat in timpul liber, relateaza portalul siracusapost.it, citat de observator.tv. Elena Ion, o romanca de 32 de ani,…

- Greta Thunberg , activista suedeza care a reușit sa devina una dintre cele mai reprezentative voci din intreaga lume privind problemele pe tema schimbarilor climatice și a incalzirii globale, a condus de curand cel mai mare protest climatic din istorie. Adolescenta a ținut și un discurs agresiv in cadrul…

- De la Londra la New York City si de la Perth la Paris, activistii climei vor participa vineri la o greva globala, demonstratiile fiind asteptate sa fie cele mai ample din istorie, transmite Reuters.

- Seful diplomatiei braziliene Ernesto Araujo a calificat miercuri eforturile internationale de combatere a schimbarilor climatice drept un complot ce vizeaza distrugerea suveranitatii Braziliei, aflata sub tirul criticilor ca urmare a extinderii incendiilor care au afectat padurea amazoniana, transmite…

- Ea va calatori din Marea Britanie pana in Statele Unite, plecand la mijlocul lunii august la bordul Malizia II, o barca de curse dotata cu panouri solare si turbine subacvatice care produc electricitate la bord, facand calatoria zero-carbon, a anuntat Thunberg intr-un comunicat. Odata ajunsa…