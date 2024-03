6.500 de arbori plantați de Distribuție Energie Electrică România la Pruniș, comuna Ciurila O padure va crește in satul Pruniș, comuna Ciurila datorita Distribuție Energie Electrica Romania. Zeci de voluntari au plantat peste 6.500 de arbori. „In perioada 21-26 martie vom planta circa 6500 de puieți, echivalentul numarului de angajați DEER, in localitatea Pruniș, județul Cluj. Prin aceasta acțiune dorim sa contribuim la crearea unui mediu inconjurator mai sanatos pentru generațiile urmatoare, fiecare copac plantat fiind o investiție pentru viitor. Padurile sunt sursa de sanatate si relaxare. Ele purifica apa, curata aerul, capteaza carbon pentru a lupta impotriva schimbarilor climatice,… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

