Iuliu Winkler (UDMR), apel înainte de referendum. Fraza care spune TOT "Noi indemnam cetatenii sa participe la referendum si, mai mult decat atat, sa raspunda cu 'da' la ambele intrebari. Mai mult decat atat, la cea de-a doua intrebare, UDMR este putin mai intransigent, pentru ca noi, de foarte multa vreme, de cel putin 20 de ani, spunem ca ordonantele de urgenta nu trebuie sa existe decat pentru situatii de urgenta. Iar acestea sunt in doua cazuri: razboi sau calamitate naturala foarte grava. In rest, ordonanta de urgenta trebuie sa dispara ca mijloc al Guvernului de a ocoli prerogativele Parlamentului", a declarat sambata, intr-o conferinta de presa, Winkler. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

