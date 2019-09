Italia va încerca să obţină de la UE un statut special pentru sudul său defavorizat "In ceea ce priveste Mezzogiorno", regiunile din sud defavorizate, "trebuie sa incercam sa obtinem de la UE recunoasterea unui statut special, pentru a putea adopta masuri extraordinare in favoarea dezvoltarii", a scris Conte pe pagina sa de Facebook, cu cateva ore inainte de o intrevedere la Bruxelles cu noua presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Un statut special ar permite un acces preferential la programe ale UE. Mai mult de 1,8 milioane de familii traiau in 2018 in saracie absoluta in sudul Italiei, potrivit cifrelor Eurostat, iar somajul in randul tinerilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

