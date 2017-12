Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul israelian negociaza intens cu Romania, Cehia si Letonia pentru mutarea ambasadelor acestor tari de la Tel Aviv la Ierusalim, afirma surse diplomatice, care sunt confirmate de un reprezentant al Ministerului israelian de Externe.

- Israelul isi va anunta oficial intentia de a se retrage din UNESCO (organizatia Natiunilor Unite pentru educatie, stiinta si cultura) inainte de sfarsitul acestui an, a afirmat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit dpa si EFE.Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe…

- Organizația Națiunilor Unite condamna recunoasterea unilaterala de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului. Un proiect de rezoluție in acest sens a fost votat aseara de Adunarea Generala a ONU cu 128 de voturi pentru și doar noua impotriva.

- Aventura lui Gareth Bale la Real Madrid se apropie de final. Diario Gol scrie ca galezul s-a inteles cu presedintele Florentino Perez sa poata pleca de pe Santiago Bernabeu, dupa ce a fost mai mult accidentat in timpul petrecut in capitala Spaniei. Gareth Bale nu mai regaseste…

- Statele Unite nu au determinat statutul final al orasului Ierusalim, afirma secretarul de Stat american, Rex Tillerson, incercand sa atenueze criticile internationale generate de hotararea presedintelui Donald Trump.

- Intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, profesorul Adrian Cioroianu a anunțat ca in cadrul sesiunii Comitetului Interguvernamental pentru Salvgradarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfașurata la Jeju, in Coreea de Sud, Marțișorul și tradiția acestuia au fost incluse pe lista Patrimoniului…

- "Astazi, misiunea americana de pe langa ONU l-a informat pe secretarul general ca Statele Unite iși incheie participarea lor la Pactul mondial privind migrația", indica un comunicat al reprezentanței diplomatice a SUA.In septembrie 2016, cei 193 de membri ai Adunarii Generale a ONU au adoptat…

- "Israelul ia in serios amenintarea iraniana. Este o lectie a istoriei noastre. Am spus clar, de mai multe ori, ca nu vom accepta arme nucleare in mainile Iranului. De asemenea, nu vom permite concentrarea fortelor iraniene in apropierea frontierei noastre, in regiunea siriana in general sau oriunde…

- Comisia permanenta comuna a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO susține elaborarea unei strategii naționale, susținuta prin efortul conjugat al tuturor instituțiilor implicate in problematica Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura (UNESCO). …

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta alegerea lui Audray Azoulay (Franța) in funcția de director general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura (UNESCO), informeaza un comunicat al MAE transmis vineri AGERPRES. Alegerea a avut loc cu ocazia celei de-a…

- Audrey Azoulay, fost ministru francez al culturii, a fost confirmata oficial vineri in funcția de director general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura (UNESCO), in cadrul conferinței generale care a validat votul din 13 octombrie al consiliului executiv al organizației,…

- Ziua internaționala a științei pentru pace și dezvoltare (World Science Day for Peace and Development), marcata in fiecare an la 10 noiembrie sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura (UNESCO), a fost proclamata la 2 noiembrie 2001, in cadrul

- Prim-ministrul Pavel Filip pleaca maine intr-o vizita oficiala de doua zile in Statul Israel. Pavel Filip va avea intrevederi cu omologul sau Benjamin Netanyahu, cu vicepreședinta Knessetului, Tali Ploskov, dar și cu mai mulți miniștri din Guvernul israelian. De asemenea, Pavel Filip se va intalni cu…

- Ioana Isac, o romanca in varsta de 31 de ani, a avut ieri parte de o surpriza uriasa cand a aterizat pe aeroportul din Telaviv: a fost asteptata de ministrul Turismului din Israel. Si asta nu a fost tot: dupa cateva ore, premierul tarii, Benjamin Netanyahu, a jucat rolul de ghid pentru romanca si iubitul…

- In acord cu dinamica transformarilor și noilor provocari impuse de evoluția rapida a tehnologiei, Romania a ales calea inovației, a declarat ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, la Conferința Generala a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura (UNESCO), care se desfașoara…

- Statele Unite au anuntat joi ca se retrag din Organizatia ONU pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), acuzand institutia ca este ”antiisraeliana”, relateaza AFP. Departamentul de stat american a precizat ca Statele Unite isi pastreaza totuși statutul de observator la reprezentanta ONU cu sediul…

- Audrey Azoulay, politician de stanga, nascuta intr-o familie franco-marocana și a carei copilarie a fost marcata de lecturi diverse, specialist in cinematografie, a fost aleasa vineri in funcția de director general al UNESCO. Ea a fost ministru al Culturii intr-un guvern socialist al Franței, timp…

- Franțuzoaica Audrey Azoulay, aleasa vineri pentru a deveni urmatorul director general al UNESCO, a declarat ca țarile membre ar trebui "sa se implice" in organizație, care traverseaza o criza, "nu sa o paraseasca", la o zi dupa anunțul referitor la retragerea Statelor Unite și…

- Intr-un vor intermediar, vineri dupa-amiaza, cele 58 de tari membre ale Consiliului Executiv al Organizatiei ONU pentru Educatie, Stiinta si Cultura, au preferat-o pe franceza Audrey Azoulay egiptenei Moushira Khattab, cu 31 de voturi la 25 (doua voturi in alb), sa il infrunte in ultimul tur de scrutin…

- UNESCO, din care Statele Unite au anunțat joi ca au decis sa se retraga, intr-un moment in care organizația iși alege un nou director general, este o veritabila aparatoare a patrimoniului mondial al umanitații. Americanii s-au retras din aceasta agenție a ONU și intre anii 1984 și 2003, informeaza…

- SUA, conform noii politici trasate de Donald Trump merge pe principiul eficienței economice, a unei piețe libere, o idee in contradicție cu temele propuse de Merkel și Macron. Franța, susținuta puternic de Germania merge pe ideea subvenționarii investiției in cultura, a protecției. In acest…

- Irina Bokova, directorul general UNESCO, a declarat ca "regreta profund" decizia anuntata joi de Statele Unite de a se retrage din Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura, informeaza AFP."Universalitatea este esentiala pentru misiunea UNESCO de construire a pacii si…

- "Au existat promisiuni clare in campanie, facute nu statului Israel, ci alegatorilor americani, privind mutarea ambasadei, si regret foarte mult amanarea", a declarat Ze'ev Elkin pentru postul de radio al armatei israeliene. Ze'ev Elkin considera "incorecta" ipoteza conform careia mutarea…

- Abilitatea de a strange fonduri și o personalitate cu potențial unificator sunt cerințele principale pe care trebuie sa le indeplineasca noul director al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura (UNESCO), a declarat actualul director general al instituției, Irina Bokova,…

- Romanii muncesc doar pentru a putea acoperi cheltuielile legate de gospodarii. 84% din veniturile unei familiilor merg pe facturi, mancare, taxe și impozite. In aceste condiții, romanilor abia daca le mai raman bani pentru educație, cultura sau investiții. Advertisement Romanii cheltuie majoritatea…