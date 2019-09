"Astazi, imi anunt intentia de a aplica, intr-un viitor guvern, suveranitatea Israelului asupra Vaii Iordanului si a partii de nord a Marii Moarte", a declarat Netanyahu in cadrul unei conferinte de presa de la Ramat Gan, din apropiere de Tel Aviv.



Valea Iordanului reprezinta circa 30% din Cisiordania, teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967. Valea Iordanului se intinde intre Marea Moarta, in sud, si orasul israelian Beit Shean in nord, avand o suprafata de 2.400 km2.



Anuntul lui Netanyahu intervine cu o saptamana inainte de alegerile legislative israeliene, care se…