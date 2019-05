Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele trei scoli vasluiene participante la Competitia Nationala pentru obtinerea Certificatului „Scoala Europeana” editia 2019 au primit acest certificat de prestigiu si au obtinut punctaje excelente, intre primele 12 din cele 135 unitati scolare din tara. Mai mult, Colegiul Economic „Anghel Rugina”…

- Acestia sunt doi din cei trei elevi care au recunoscut in fata politistilor ca au devastat cimitirul evreiesc din Husi. URMARI…. Cei trei elevi de clasa a IX-a, de la Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” stau cu frica in san, afland de la Politie dimensiunea grozaviei savarsita in cimitirul evreiesc.…

- MERITUOS… Un elev din Husi, Paul Latu, de la Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir”, a devenit in aceste zile “Cel mai bun practician” din tara! Baiatul a impresionat atat la teorie, cat si la proba practica, unde, in fata unui juriu exigent, a fost notat, in unanimitate, cu 10,00! Povestea lui Paul este…

- AJUTOR… “Ministerul Agriculturii doreste sa cumpere tractoare noi, moderne, pe care elevii liceelor agricole sa faca practica”, explica Doina Silistru. SCHIMBARE… Peste cateva luni, Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi va beneficia de dotari noi si de o baza de productie cu adevarat impresionanta.…

- Din acest an scolar, 2019-2020, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale urmeaza sa preia liceele care au profil preponderent agricol, pentru care va asigura finantarea unor investitii si cheltuieli materiale. In program va fi inclus si Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” din Husi, care indeplineste…

- IDEI… Consiliul Local Husi a aprobat o serie de investitii la unitatile de invatamant din oras, printre ele fiind reparatia terenului de sport de la Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir”, construirea unui gard la Seminarul Teologic “Sf. Ioan Gura de Aur” si aprobarea documentatiei pentru o centrala termica…

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș lanseaza seria filmelor istorice documentare din ciclul Memorialul Durerii. O istorie care nu se invața la școala. Vor fi proiectate filmele din seria ROMANIA CENTENAR: OAMENII MARI care au facut ROMANIA MARE. Realizat de Lucia Hossu Longin. „Oamenii…

- Scolile de soferi din Romania scot incepatori pe banda rulanta, de multe ori pregatirea acestora fiind precara. Intr-un mesaj pe o pagina de Facebook dedicata soferilor, o clujeanca le cere acestora „putina rabdare” cu cei care au primit recent carnetul. Ea spune ca este imposibil sa inveti sa sofezi…