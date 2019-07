Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud planuiește sa se alature forțelor maritime conduse de SUA în Orientul Mijlociu, prin trimiterea unei unitați navale care sa ajute la protejarea petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz, a informat presa sud-coreeana, citata de Reuters. Tensiunile din relațiile între…

- Conferinta este organizata intr-un moment in care tensiunile dintre SUA si Iran au crescut in ultimele zile ca urmare a doborarii unei drone americane de catre Iran si a anuntului ulterior al SUA referitoare la aplicarea de noi sanctiuni regimului de la Teheran. Premierul israelian Benjamin Netanyahu…

- Ministrul german de Externe a ajuns la Teheran pentru a purta luni discuții cu președintele Hassan Rouhani, în cadrul unui efort european concertat pentru pastrarea acordului nuclear dintre Iran si marile puteri mondiale și pentru dezamorsarea tensiunilor dintre SUA și Iran, relateaza Reuters…

- In luna mai retorica agresiva dintre Teheran si Washington a escaladat dupa decizia presedintelui Donald Trump de a sanctiona orice export de petrol iranian si cresterea prezentei militare americane in zona Golfului, drept raspuns la ceea ce SUA declara ca sunt amenintari din partea regimului de…

- „Vom invinge frontul americano-sionist. Iranul are cel mai inalt grad de pregatire militara defensiva, pentru a contracara orice tip de amenintare sau solicitari excesive", a declarat Amir Hatami. Statele Unite au mobilizat forte militare suplimentare in Orientul Mijlociu, inclusiv un portavion,…

- Avertismentul i se adreseaza Iranului, in contextul in care Washingtonul acuza Teheranul ca pregateste "atacuri" impotriva intereselor americane in Orientul Mijlociu, relateaza AFP. "Daca fac ceva, vor suferi enorm", a declarat liderul administratiei americane in cursul unei intalniri cu premierul…

- Donald Trump a impus miercuri noi sanctiuni asupra "sectoarelor iraniene ale fierului, otelului, aluminiului si cuprului" pentru a întari presiunea asupra regimului de la Teheran si a amenintat ca va lua noi masuri daca Iranul "nu-si schimba radical atitudinea", relateaza Reuters,…

- Iranul va reporni unele parți ale programului sau nuclear, în replica la retragerea SUA din Acordul atomic, însa regimul de la Teheran nu intenționeaza sa renunțe complet la aceasta înțelegere, informeaza site-ul de știri Ynet, citând agenția iraniana de știri IRIB. Potrivit…