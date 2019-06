Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Finante si guvernatorii bancilor centrale din G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente) reuniti in Japonia au avertizat ca tensiunile comerciale si geopolitice "s-au intensificat", dar nu au cazut de acord in ceea ce priveste necesitatea urgenta de a le rezolva,…

- Iranul a respins sambata ideea unor noi negocieri in privinta dosarului sau nuclear, evocata de presedintele francez Emmanuel Macron, afirmand ca extinderea acordului semnat in 2015 ar insemna esecul acestuia, transmite AFP. Joi, cu prilejul unei intalniri cu presedintele american Donald…

- Cancelarul Angela Merkel a confirmat luni ca Germania continua sa sprijine mecanismul "Spitzenkandidat", desemnarea unui candidat pentru postul de presedinte al Comisiei Europene (CE) din randul unui partid iesit invingator in alegerile europarlamentare, in timp ce presedintele francez Emmanuel Macron…

- Cancelarul Angela Merkel a confirmat luni ca Germania continua sa sprijine mecanismul "Spitzenkandidat", desemnarea unui candidat pentru postul de presedinte al Comisiei Europene (CE) din randul unui partid iesit invingator in alegerile europarlamentare, in timp ce presedintele francez Emmanuel Macron…

- Candidatul Partidului Popular European (PPE) la postul de presedinte al Comisiei European (CE), germanul Manfred Weber, a indemnat la formarea unei coalitii eurofile intre conservatori, socialisti, formatiuni de centru si ecologisti, relateaza Reuters.

- Pentagonul analizeaza o cerere militara de trimitere a 5.000 de trupe suplimentare in Orientul Mijlociu, pe fondul cresterii tensiunilor cu Iranul, au declarat miercuri doi oficiali americani sub protectia anonimatului, informeaza joi Reuters potrivit Agerpres. In luna mai retorica agresiva…

- Ministrul francez de Finante Bruno Le Maire a declarat ca Franta va lua o decizie referitoare la reteaua de telecomunicatii 5G bazata pe securitate si performanta, iar Parisul nu va exclude pe nimeni, transmite Reuters potrivit news.ro.Saptamana trecuta, presedintele Emmanuel Macron a spus…

- Germania si Olanda au anuntat miercuri ca isi suspenda operatiunile de instruire militara din Irak, in contextul in care SUA au avertizat privind existenta unor amenintari sporite din partea unor forte sustinute de Iran, pe fondul escaladarii tensiunilor intre Washington si Teheran, relateaza Reuters…