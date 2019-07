Irak: un diplomat turc a fost ucis într-un atac armat la Erbil Cel puțin un barbat înarmat a atacat miercuri un restaurant din Erbil, în Irak, ucigând trei persoane, printre care viceconsulul turc, anunța AFP. Turcia a promis sa riposteze dupa uciderea diplomatului sau.



Agenția de presa de stat Anadolu a anunțat ca un "angajat al consulatului general al Turciei" a fost ucis în Erbil, capitala Kurdistanului, în nordul Irakului.



Aceasta regiune kurda autonoma se afla la granița cu Turcia. Trupele turcești au efectuat aici o operațiune împotriva Partidului Muncitorilor din (PKK), calificat drept "organizație… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

