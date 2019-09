IPJ Dâmboviţa: Fetiţa nu mai era în viaţă când a fost anunţată poliţia. Excludem implicarea din familie "Va pot confirma ca un cetatean olandez se afla pe lista noastra de suspecti. LA acest moment, urmarirea penala este in REM, nu am dispus urmarirea fata de o persoana anume. Cand vorbim de cerc de suspecti, nu vorbim in sens procedural. Anchetam, pentru moment. Se fac cercetari pentru omor, lipsire de libertate, nu excludem nici violul si nici alte acte de agresiune sexuale. Nu va pot confirma si nici infirma daca suspectul strain este plecat din tara. Excludem, la acest moment, implicarea oricarei persoane din familie. Avem un singur suspect principal. Este certitudine ca fetita nu mai era… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Adriana, o fata de 11 ani din localitatea Gura Suții, județul Dambovița, care a disparut vineri, dupa școala, a fost gasita. Conform primelor informații, ea a fost sugrumata, iar cadavrul i-a fost aruncat in niște tufișuri. Copila in varsta de 11 ani ani, din Dambovița, a disparut…

- Corpul fetei de 11 ani din localitatea damboviteana Gura Sutii, care a fost gasita decedata duminica, prezinta urme de violenta, iar politistii au un cerc de suspecti, informeaza IPJ Dambovita. "Referitor la fetita de 11 ani, din Gura Sutii, va comunicam faptul ca, din pacate, fetita a fost gasita decedata…

- Fetița din Dambovița care a disparut vineri și care a fost gasita moara in tufișuri ar fi fost ucisa, conform unor surse, de catre un cetațean strain. Polițiștii au demarat cercetarile in acest caz și a fost deja deschis un dosar penal in rem. Poliția are un suspect, un cetațean olandez. Fetița are…

- Politistii din Dambovita cauta o fata de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care vineri nu s-a mai intors acasa, de la scoala. Rudele se gandesc la ce este mai rau, mai ales in contextul celor intamplate in Caracal. Persoanele care au informatii ce ar putea ajuta la gasirea ei sunt rugate sa anunte…

