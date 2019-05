Iohannis, Tusk si Juncker, la finalul Summit-ului de la Sibiu: Nu poate exista Europa fara stat de drept

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk a declarat, joi, la finalul Summitului de la Sibiu, ca statul de drept reprezinta e"chintesenta Europei ca entitate politica". "Am o observatie, azi, fireste a fost evident ca pentru noi toti statul de drept e chintesenta activitatii noastre politice si…

- Presedintele Klaus Iohannis a prezentat, joi, la Sibiu, concluziile summitului informal al sefilor de stat si de guvern, care s-a desfasurat la Sibiu, de Ziua Europei. "Romania, ca țara care exercita Președinția Consiliului Uniunii Europene si ca stat membru profund atașat consolidarii proiectului european,…

- Summitul de la Sibiu a aratat "nu doar o unitate de fatada, ci una solida", a declarat, joi, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si presedintele Klaus Iohannis. El a marturisit ca a dorit sa ii faca…

- Zi cruciala joi la Sibiu, unde are loc un summit unde se decide si se asuma directia pe care va merge Uniunea Europeana in urmatorii ani. Liderii politici au adoptat Declaratia de la Sibiu, un document in care se angajeaza sa apere o singura Europa, sa ramana uniti, la bine si la greu, sa…

- „EU.RO. Europe, an Open Dialogue” , ediția in engleza a celei de-a treia carți a Președintelui Klaus Iohannis, va fi lansata pe piața de catre Curtea Veche Publishing, joi, 9 mai, cu ocazia celebrarii Zilei Europei. De asemenea, volumul va aparea pentru a marca cel mai important eveniment al Președinției…

- Presedintele Klaus Iohannis si cancelarul german Angela Merkel vor avea, joi, la Sibiu, o intalnire cu reprezentanti ai Forumului Democrat al Germanilor din Romania.Intalnirea va avea loc dupa Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, conform Agerpres. Citește…

- Sefi de stat si de guvern, lideri ai partidelor de opozitie din Partidul Popular European (PPE), presedintii Consiliului European, Comisiei Europene si Parlamentului European, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker si Antonio Tajani, au fost invitati sa participe la Summit-ul PPE care va avea loc la Sibiu…

- Ziare.com s-a alaturat initiativei WeEuropeans, cea mai ampla consultare publica realizata vreodata in Europa. Cetatenii statelor membre UE sunt invitati sa propuna idei concrete prin care sa reconstruim Europa. 90.000 de romani au luat parte la consultarea publica din cadrul initiativei WeEuropeans.…