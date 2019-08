Iohannis si Trump au semnat o declaratie comuna privind parteneriatul strategic dintre Romania si SUA, cu directii foarte clare

Presedintele Klaus Iohannis si omologul sau american, Donald Trump, au adoptat marti o declaratie comuna in care Statele Unite ale Americii, printre altele, isi reitereaza sprijinul pentru eforturile Romaniei de a deveni eligibila pentru intrarea in Programul Visa Waiver in conformitate cu cerintele legislatiei SUA, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.



"Ca presedinti ai Romaniei si Statelor Unite ale Americii, actionam impreuna, ca prieteni si aliati, pentru a avansa Parteneriatul nostru Strategic robust si durabil. Prin parteneriatul nostru, care se aprofundeaza,…