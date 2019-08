Iohannis, la Ziua Marinei. Călin Popescu Tăriceanu, atac ”Scriam aici zilele trecute ca dl Iohannis nu se abate o virgula, cu sfințenie, de la randurile scrise de consilieri pe care le citește in felurite ocazii și care sunt imediat postate pe siteul președinției. Nu mi-am imaginat, insa, ca avem un președinte la final de mandat pe care nici macar fireasca empatie umana nu il poate abate de la discursuri! Ceea ce am vazut la Ziua Marinei, un Klaus Iohannis care nici nu a tresarit cand un soldat a lesinat langa el, e o dovada de netagaduit a incapacitații președintelui de a reacționa uman in orice situație ar fi, cu excepția cazului cand ii lipseste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

