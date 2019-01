Președintele Klaus-Werner Iohannis a emis un decret prezidențial prin care, fara nicio nominalizare din partea ministrului Apararii și aprobarea primului-ministru, a prelungit cu inca un an mandatul generalului Nicolae-Ionel Ciuca, in cea mai importanta poziție in armata, cea a șefului Statului Major. Conform Legii privind organizarea și funcționarea Ministerului Apararii (346/2006), "Șeful Statului Major al Apararii este servicemanul cu cel mai inalt rang in armata, numit de președintele Romaniei, dupa ce a fost numit de catre ministrul Apararii, cu aprobarea premierului, pentru o perioada…