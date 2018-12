Investiții în valoare de peste 4 milioane de lei în comuna Totești Autoritațile locale din comuna Totești au demarat procedurile pentru contractarea unei societați care sa realizeze execuția lucrarilor de modernizare a drumurilor de interes local in comuna Totești in cadrul proiectului ”Modernizare infrastructura rutiera in comuna Totești, județul Hunedoara” . Valoarea lucrarilor se ridica la suma de 4.106.115 de lei. In cadrul contractului se are in vedere execuția lucrarilor de modernizare a drumurilor de interes local in satele Totesti, Reea și Carnești, comuna Totești in lungime totala de 9.007,50 metri. Societațile de profil pot depune ofertele pana… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

