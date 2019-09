Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din sudul județului Salaj și in mod direct locuitorii comunei Cuzaplac beneficiaza de la inceputul lunii septembrie a.c. de condiții de trafic rutier imbunatațite dar și de o conectivitate mai buna a zonei atat spre și dinspre județul Cluj, prin Aghireș sau prin conexiunea cu drumul european…

- 'Noi consideram, la nivelul conducerii centrale, ca localitatile si administratiile locale trebuie sa functioneze. Locuitorii de acolo sunt mai putin preocupati de aliantele politice la nivel central si sunt interesati sa functioneze serviciile publice, electricitate, apa, canalizare, curatenie.…

- Al treilea si ultimul etaj, in constructie, s-a prabusit duminica dimineata, in jurul orelor 04.00, peste celelalte etaje, deja locuite. Cladirea s-a "daramat ca un castel de carti", a informat presa locala.Operatiunile de salvare s-au desfasurat pe toata durata zilei, iar bilantul s-a…

- Locuitorii din Dobra stau cu sufletul la gura la fiecare ploaie torențiala deoarece gradinile și gospodariile acestora sunt inundate de fiecare data datorita faptului ca sunt poziționate in zona de sub drumul județean DJ 106E. DJ 106E, care face legatura intre Dobra și Jina, este surpat in partea stanga…

- Jacynta Galabadaarachchi este numele jucatoarei care face furori in Anglia. Așa se numește noul atacant de la West Ham, jucatoare australiana care a caștigat campionatul in țara natala. Nu potențialul fotbalistic al sportivei ii macina pe fani, ci numele. Care abia a incaput pe tricou. Pe Twitter, microbiștii…

- Un tanar din Radauti, satul sa-si tot repare autoturismul din cauza strazilor gaurite sau denivelate din oras, a decis sa protesteze scriindu-si pe portiera masinii un celebru mesaj obscen adresat partidului din care face parte primarul urbei, Nistor Tatar. Deranjat de forma de protest a radauteanulului,…

- Locuitorii unei strazi din Suceava au ramas blocați in curțile proprii dupa ce strada pe care stau a fost inalțata in timpul lucrarilor de reabilitare. Viceprimarul declara faptul ca vor fi construite scari pentru a permite accesului in curțile oamenilor.

- Cei de la Elba se lasa greu induplecati sa accepte contruirea unui nou drum, care sa lege podul de pe Eroilor, de strada Garii, spune Nicolae Robu. Discutiile continua, cu amenințarea de a nu se emite avizul de oportunitate, in timp ce si investitia de la pod e cam ramasa in urma. Nu merge bine ...…