Stiri pe aceeasi tema

- Doinea Gradea, presedinte-director general al Televiziunii Romania, vorbeste intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO despre activitatea din ultimul an, despre planurile de viitor in fruntea televiziunii publice, dar si despre unele subiecte sensibile, cum ar fi influenta politica, neintelegerile…

- L-am prins pe Rareș Bogdan. Pe strazi, undeva prin centrul Timișoarei. Grabit, agitat așa cum este el de obicei, inconjurat de colegi de partid, dar și de foarte mulți fani. Și l-am luat la intrebari… Vedeți mai jos interviul Reporter: Rareș Bogdan, ce te-a apucat? Rareș Bogdan: Picatura chinezeasca.…

- Un nou termen in dosarul in care Toni Grebla este acuzat de corupție a avut loc, luni, la ICCJ, fiind audiati trei martori.Unul dintre ei a vorbit despre presiuni ale procurorilor DNA. "Precizez ca la audierea de la DNA mi s-a spus ca am avut intalniri cu inculpatul Barcina Ion, deși…

- Constantin Axinia este noul director general al Companiei Naționale de Cai Ferate CFR SA, gestionarul infrastructurii feroviare din Romania, scrie Club Feroviar. Postul de director general al companiei era vacant de la data de 1 martie, dupa demisia lui Costin Mihalache, care a fost numit șeful Cancelariei…

- Organizatia europeana a jurnalistilor, artistilor si creatorilor, UNI-MEI, isi exprima solidaritatea cu membrii MediaSind din Societatea Romana de Televiziune, care cer demiterea de urgenta a presedintelui-director general Doina Gradea. Conform unui comunicat remis AGERPRES, scrisoarea este semnata…

- Am pus intotdeauna pe prim plan ajutorul pe care il pot da ca medic bolnavilor, atat profesional cat si administrativ atunci cand ... The post „Medicina este o stiinta, dar si o arta; arta de a modela si vindeca trupul si sufletul”, afirma Victor Dumitrascu, presedinte-director general al Casei Judetene…

- Delegatii prezenti la Consiliul National al Federatiei Cultura si Mass-Media FAIR- MediaSind, intrunit luni, la Bucuresti, solicita demiterea urgenta a presedintelui-director general al Societatii Romane de Televiziune - SRTV, Doina Gradea, si "inlocuirea acesteia cu un profesionist care sa cunoasca…

- Dupa revocarea lui Mirel George Cristescu de la conducerea Casei de Asigurari de Sanatate Constanta, Luminita Nagy a fost delegata sa preia functia de presedinte director general, incepand cu data de 5 februarie 2019. A lucrat in cadrul CAS Constanta ca director executiv relatii contractuale.Conform…