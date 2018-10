Stiri pe aceeasi tema

- Seful Interpol Costa Rica a oferit, joi seara, intr-o conferinta de presa, detalii despre modul in care au fost retinute Elena Udrea si Alina Bica, dar si despre statutul acestora. "Elena Udrea are un ordin de retinere internationala pentru mita si abuz in serviciu. (...) Alina Bica are o nota rosie…

- Oficialitatile din Costa Rica au anuntat, joi seara, ca Guvernul Romaniei are la dispozitie doua luni pentru procedurile de extradare a fostului ministru al Turismului Elena Udrea si a fostei sefe a DIICOT Alina Bica.

- Oficialitatile din Costa Rica au anuntat, jii seara, ca Guvernul Romaniei are la dispozitie doua luni pentru procedurile de extradare a fostului ministru al Turismului Elena Udrea si a fostei sefe a DIICOT Alina Bica. Oficialitatile din Costa Rica spun ca procedura de extradare poate continua, desi…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost reținute în Costa Rica și și acum arestate pentru 2 luni, pâna când se va decide extradarea lor. Elena Udrea a fost retinuta în luxosul cartier din San Jose în care locuieste. Fostul ministru era…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in cursul zilei de ieri de autoritațile din Costa Rica, urmand ca judecatorii sa decida daca vor emite masuri preventive și daca se aproba demararea extradarii. Procedura ar urma sa fie de durata din cauza statutului temporar de azilant, dar si a situațiilor…

- "E ciudat, pentru ca Elena Udrea abia a nascut, are o fetita mica. Va fi prezentata unei case de judecata si acolo se vor discuta aspectele privitoare la minora pe care o are in intretinere. Se va discuta si cererea de extradare si instanta se va pronunta. Nu se astepta la asa ceva", a declarat Veronel…

- Veronel Radulescu, avocatul Elenei Udrea, retinuta de Biroul National Interpol din Costa Rica de pe strada, alaturi de Alina Bica, spune ca instanta va tine cont, cu siguranta, de faptul ca fostul ministru are un copil de cateva zile, care nu poate fi despartit de mama, potrivit legislatiei din Costa…

- La inceputul anului, atat fostul ministru al Turismului Elena Udrea, cat și fostul procuror-șef DIICOT Alina Bica anunțau, prin intermediul avocaților, ca se afla in Costa Rica. Niciuna nu avea, la momentul respectiv, vreo masura preventiva, motiv pentru care au putut pleca din țara fara probleme,…