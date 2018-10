Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, va participa miercuri, la consultarile convocate de președintele Klaus Iohannis pe tema legilor justiției, au declarat surse din interiorul partidului, in timp ce colegii de coaliție, liderii PSD vor decide miercuri dimineața daca vor da curs invitației.Citește…

- Liviu Dragnea sustine ca nu pune presiune pentru adoptatea unei ordonante de urgenta pentru amnistie si gratiere, insa va sustine orice varianta preferata de partid, fie OUG, fie lege in Parlament."Am discutat despre amnistie si gratiere. Le-am spus ca pe mine personal nu ma mai intereseaza.…

- „Am ajuns la executii publice, la linsaj, pentru ca avem curajul sa vedem altfel lucrurile si sa si argumentam. Nu vrem sa dam o lovitura armata de palat, sa preluam puterea dupa o baie de sange. Eu cred ca suntem persoane pasnice, nu suntem inarmati, am si niste pistoale de jucarie. Nu ne permitem…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, inaintea sedintei PSD programata pentru ora 12.30, ca isi va transmite mesajul in sedinta Comitetului Executiv al partidului, ea refuzand sa faca alte declaratii. Inaintea CEx, Dancila a avut o intalnire cu liderul PSD, Liviu Dragnea, in biroul acestuia din Parlament,…

- "Asa cum am mai spus, consider ca lucrurile trebuie lamurite in CEx, iar mesajul meu il voi da in CEx", le-a spus jurnalistilor premierul Viorica Dancila, inaintea sedintei PSD, ea refuzand sa faca alte declaratii. Inaintea sedintei Comitetului Executiv al PSD, Viorica Dancila a avut o intalnire cu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, inainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca isi va prezenta mesajul in cadrul reuniunii, scrie Agerpres. "Voi da mesajul meu in CEx. Asa cum am spus, consider ca lucrurile trebuie lamurite in CEx", a afirmat Dancila, presedinte executiv…

- Peste zece lideri PSD cu drept de vot in CExN al partidului discuta, la ora transmiterii acestei stiri, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, inaintea sedintei conducerii largite in care se va analiza scrisoarea anti-Dragnea.

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu s-au intalnit joi in biroul sefului PSD de la Parlament. Intalnirea vine in contextul conflictului dintre presedintele Klaus Iohannis si Guvernul PSD-ALDE, dar si a scandalului din interior PSD. De la ora 15 urmeaza o sedinta a coalitiei...