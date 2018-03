Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, și presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Magistratii Înaltei Curti de Casatie si Justitie judeca, miercuri, procesul în care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este trimis în judecata pentru marturie mincionoasa.

- "Am constatat astazi ca majoritatea PSD - ALDE, pur si simplu, a ingropat o solicitare fireasca a PNL ca tot ceea ce inseamna dezbatere pe Legile Justitiei sa fie suspendata si sa asteptam un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, asa cum reiese din recomandarea Comisiei Europene, din…

- O petitie pentru transformarea terenului din jurul Palatului Parlamentului intr-un parc public a fost initiata de USR online, strangand in cateva ore aproape 600 de semnaturi. Initiatorii spun ca Parlamentul este un oras interzis, insa este timpul ca el sa se deschida catre cetateni. „Domnilor presedinti…

- Intrebat daca a citit raportul prin care se cere revocarea procurorului-șef al DNA, Frans Timmermans a raspuns: "Am fost informat și am vazut raportul, dar eu nu sunt un judecator al acestei chestiuni, nu vreau sa fiu eu cel care spune ca ceva e greșit sau nu, dar, din principiu, daca exista acuzații…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala. In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca Guvernul va face o serie de amendamente la OUG 91/2017 pentru modificarea si completarea legii salarizarii, aflata in dezbatere in Parlament, afirmand ca vor fi si majorari salariale pentru anumite categorii de bugetari. …

- 'Sa dau eu explicatii? Dar nu as putea sa fiu arestat pentru orice demers? Dar de ce sa dau explicatii?', a raspuns Dragnea, miercuri, la Parlament, intrebat daca va da explicatii, in intalnirea de joi, cu privire la cererea de revocare a sefei DNA. Potrivit lui Dragnea, oficialii europeni…

- "Stim ca sunt modificari (la OUG 91/2017 - n.r.), avem si noi cateva clarificari de facut in lege. Ieri (marti - n.r.) le-am discutat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor, domnul Liviu Dragnea, lucram acum si pe impact, calculeaza Finantele impactul tuturor acestor amendamente, dar pana saptamana…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii ofere explicatii cu privire la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. ”Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (procurorul-sef) si cu…

- Victor Ponta si Robert Negoita s-au prezentat, ieri, in instanta, pentru a fi audiati in dosarele pe care seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, le au pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

- PSD si ALDE vor Comisie parlamentara de ancheta a activitatii SPP Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Foto: Arhiva/ facebook.com/tariceanu Conducerea Parlamentului a decis organizarea unui plen comun al Senatului si Camerei Deputatilor marti, 20 februarie, pentru constituirea Comisiei de ancheta…

- La Inalta Curte de Casație și Justiție s-a consumat, joi, un nou termen in dosarul privind angajarile fictive de la DGASPC Teleorman, in care președintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de procurori ca, in calitatea de președinte al CJ Teleorman, i-ar fi determinat pe șefii Directiei Generale de…

- Victor Ponta este așteptat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde urmeaza sa fie audiat ca martor ca martor in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Judecatorii ICCJ au terminat audierea martorilor propuși de DNA in rechizitoriul dosarului de corupție in care șeful PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru fapte de corupție alaturi de fosta sa soție și fosta șefa a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC). La termenul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au continuat joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Deputatul PNL de Argeș, Danuț Bica, considera ca testul de “competența” al miniștrilor Guvernului Dancila a fost dat deja cu ocazia audierilor din Parlament, cand, de teama ca adevaratul ”profesionalism” al acestora va ieși la suprafața, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții celor doua…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincino...

- Dumitru Jenica, fost angajat al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, martor in dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu, in legatura cu mentinerea in functie a doua angajate ale institutiei, desi si-ar fi desfasurat…

- Potrivit unor surse guvernamentale, Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, sa dea un aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale. Pe 29 decembrie 2017, premierul Mihai Tudose declara ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind…

- Ce sume uriașe le intra in buzunar parlamentarilor incepand cu 1 ianuarie 2018 Parlamentarii au votat pe banda rulanta și la viteza maxima bugetul pe anul 2018. Nu s-au abținut de la vot nici demnitarii din opoziție! Este un comportament firesc, dat fiind ca aleșii sunt primii beneficiari ai legii salarizarii…

- Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel - de la Tel Aviv, la Ierusalim. O declaratie venita de la seful Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, urmata, la scurt timp, de un mesaj similar al presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Premierul Mihai Tudose a precizat, joi, la Parlament, ca a formulat un punct de vedere personal cand s-a referit la faptul ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul…