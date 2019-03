Stiri pe aceeasi tema

- Comercianți, de imbracaminte și incalțaminte in principal, din complexul Dragonul Roșu de la marginea Bucureștiului, s-au ales cu sancțiuni și confiscari de bani și marfuri in valoare totala de circa 7,85 milioane de lei (1,6 milioane euro), in prima saptamana a unei acțiuni de control a Agenției Naționale…

- CHIȘINAU, 15 mart – Sputnik. Consumatorii finali pot sta liniștiți. Motive pentru creșterea tarifelor la gazele naturale nu sunt. Anunțul a fost facut de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica (ANRE). © Sputnik / Miroslav Rotari Sancțiuni dure pentru incalcarea regulilor…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a demarat procedura de inspectie fiscala pentru un numar de 80 de contribuabili, in cazul carora riscul estimat este de aproximativ 259,4 milioane de lei, se arata intr-un comunicat al institutiei remis luni AGERPRES. Inspectiile se deruleaza…

- Inspectorii ANAF au aplicat 61 de amenzi in valoare de peste 1,6 milioane de lei in prima luna de derulare a operatiunii Tomis, in perioada 25 ianuarie - 25 februarie, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), remis, luni, AGERPRES. Principalele categorii…

- Lasand la o parte faptul ca la Buzau marii afaceristi se feresc de FISC prin transportul banilor negri in Dubai si alte locatii exotice, trebuie sa observam si realitatea imediata - marii miliardari de carton sunt in TOP-ul evazionistilor si datornicilor la stat (asta in schimb ce firmele mici sunt…

- Politistii au intervenit, duminica, la peste 2.600 de sesizari, iar in urma activitatilor desfasurate in teren au aplicat peste 7.000 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproape trei milioane de lei, scrie Agerpres. "La data de 20 ianuarie, peste 7.800 de politisti au actionat, in dispozitivul…

- Pentru a contracara utilizarea grasimilor hidrogenate in locul produselor lactate Controalele realizate anul trecut au scos la iveala ca 74% din agentii economici controlati din zona patiseriilor, cofetariilor si restaurantelor utilizau grasimi hidrogenate in locul produselor lactate. In consecința,…

- Deputatii PNL si USR au inaintat Curtii Constitutionale sesizarea de neconstitutionalitate asupra Legii privind sistemul public de pensii, fiind criticata, printre altele, conditionarea dreptului la pensie al angajatului si discriminarea nejustificata intre persoanele cu dizabilitati. Potrivit…