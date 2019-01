Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) considera ca proiectul noii legi a pensiilor, care aproape dubleaza cheltuielile publice cu pensiile pana in 2021, respectiv le creste cu peste 130% pana in 2022, nu este sustenabil, arata un comunicat al organizatiei. Proiectul de lege privind sistemul…

- Numarul turistilor straini sositi in primele noua luni, in Romania, a fost de 2,21 milioane, iar acestia au cheltuit 5,24 miliarde lei (1,12 mld. euro), cu 12% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). În primele…

- Veniturile generate ca urmare a furnizarii serviciilor de comunicatii electronice s-au ridicat, in primele sase luni ale acestui an, la 8 miliarde de lei, in crestere cu 3% fata de semestrul al doilea din 2017, si au ajuns sa reprezinte 31% din totalul veniturilor pietei, arata datele Autoritatii…

- Cresterea salariului brut a fost de 1,1% fata de luna anterioara, in timp ce castigul salarial mediu net s-a majorat cu 1,2% (+32 lei), pana la 2.720 de lei, potrivit datelor prezentate marți de catre Institutul National de Statistica (INS). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal…

- "Guvernul isi respecta angajamentele de a lua masuri care sa duca la cresterea veniturilor romanilor, fapt confirmat de rezultatele oficiale. Conform datelor publicate recent de Institutul National de Statistica, in septembrie castigul salarial mediu nominal brut a crescut la aproape 1.000 de euro…

- Castigul salarial mediu net a crescut in septembrie, nominal, cu 13,1%, fata de aceeasi luna a anului trecut, la 2.688 lei, ritm accelerat fata de luna precedenta, in timp ce cresterea reala, in raport cu inflația, a fost de 7,7%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS).…

- E toamna, deci e vremea statisticilor. De cațiva ani, cu o creștere economica de peste 4 procente, Romania este campioana economica a Uniunii Europene. Insa cifrele statistice date publicitații in aceasta toamna spun ca situația nu este la fel de roz așa cum lasa autoritațile sa se ințeleaga. Intr-adevar,…